الأهلي يوجه رسالة مفاجئة لأفشة بعد استبعاده من حسابات كولر.. عاجل

وجه عدلي القيعي، رئيس شركة الكرة بالنادي الأهلي، نصيحة لمحمد مجدي أفشة، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي، وذلك بعد ظهور أنباء عن غضب اللاعب بسبب استبعاده من حسابات السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق، في الفترة الماضية.

وأكد«القيعي» في تصريحات له عبر برنامج «ملك وكتابة» على قناة «الأهلي» أن وجود الكثير من الأحاديث حول أفشة وأنه يتعرض لظلم أو اضطهاد في النادي، مذكرًا اللاعب بموقف في الموسم الماضي بعد إحرازه هدفًا وقام بحركة أغضبت الجماهير قبل أن يتراجع ويعتذر.

رسالة من عدلي القيعي لمحمد مجدي أفشة

وواصل حديثه قائلًا: «يا أفشة، المدرب يرغب في رؤيتك وظهورك بمستوى معين، هو مدخر لك دورًا قد يكون قريبًا، المهم عندما يأتيك الفرصة تكن عند حسن التوقع، أنت نجم وليس لاعب يأتي لإثبات نفسه، هذه مراحل تتعرض لها مثل أي لاعب».

وأوضح «القيعي»: «أن لا تعرف إذا ما كان اللاعب يأتيه بعض الاتصالات وماذا يقولون، قد يوهمه البعض أنه صديقه، المكالمات قد تكون فيها سم في العسل».

واستكمل: «أكثر من يرغب في رؤيتك في أفضل مستوى لك هو المدرب وجماهير الأهلي، الحديث ليس أفشة فقط بل كل لاعبي الأهلي احذروا من يتحدثوا لكم في مثل ظروف أفشة».

استبعاد أفشة من حسابات مارسيل كولر

وخرج محمد مجدي أفشة من حسابات كولر، قبل أن يتم تواجده في قائمة مباراة الاتحاد السكندري، في لقاء الفريقين في الجولة التاسعة من مؤجلات مسابقة دوري nile للمحترفين، والذي أقيم على ملعب ستاد القاهرة الدولي، والذي أقيم يوم الثلاثاء الماضي، قبل أن يظهر والدموع في عينيه.