لاعب الأهلي الأسبق: كولر لن يبدأ مباراة مازيمبي بالشحات وإمام عاشور

قال جمال السيد لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي الأسبق ومدير قطاع البراعم الحالي في نادي مودرن فيوتشر، إنّ الأهلي أضاع فرصا كثيرة في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال أفريقيا ضد مازيمبي الكونغولي، وهو ما حدث من منافسه أيضا.

وأضاف السيد، خلال حواره مع الإعلامية هبة ماهر، مقدمة برنامج «8 الصبح» على قناة dmc، أنّ الفريق عانى من مشكلات دفاعية، لكن تألق حارسه مصطفى شوبير جعل المباراة تخرج بالتعادل السلبي، قبل حسم الطرف المتأهل إلى المباراة النهائية في مباراة الإياب التي تقام اليوم في مساء العاشرة مساء.

وتابع لاعب المنتخب الوطني والنادي الأهلي الأسبق ومدير قطاع البراعم الحالي في نادي مودرن فيوتشر: «التعادل السلبي ليس نتيجة مطمئنة، لكن ما يطمئن اليوم وجود الجمهور كعامل إيجابي ومحفز، وأعتقد أن دوافع لاعبي النادي الأهلي ستكون أكبر من نظرائهم في مازيمبي».

وأشار إلى أنّه يتوقع أن السويسري مارسيل كولر سيدفع باللاعبين الجاهزين بشكل تام على المستويين الفني والبدني، لذلك، فإنه سيحتفظ بنجمي الفريق حسين الشحات وإمام عاشور على مقاعد البدلاء لحين الاحتياج إلى خدماتهما على حسب سير المباراة.