مفاجأة.. ماذا وجد طبيب في معدة طفلة فلسطينية تعاني من الجوع بغزة؟
كتب:
محمد عبدالعزيز
05:52 ص | الجمعة 10 مايو 2024
الدمار في غزة
كشف الطبيب خالد الشموسي، وهو طبيب عٌماني يعمل مٌتطوعًا في قطاع غزة، عن مفاجأة عثر عليها في بطن طفلة فلسطينية تبلغ من العمر 5 سنوات فقط، بعد أن عانت من آلام شديدة في معدتها، وفقًا لما نشره الطبيب عبر صفحته الشخصية على منصة «إكس».
وكتب الطبيب العماني قائلًا: «هذه بطارية استخرجتها بالمنظار من طفلة عمرها 5 سنوات في غزة.. من شدة الجوع أكلت بطارية الساعة».
استخراج البطارية بدون مناظير
وعانت الطفلة الصغيرة من آلام في معدتها، وبدون مناظير، استطاع الطبيب العماني استخراج البطارية من بطن الطفلة: «للعلم، لا يوجد طبيب مناظير في غزة للقيام بهذه الحالة، ومن رحمة الله بي وبالطفلة أنني كنت في غزة، هذه الحرب مٌجرمة، جعلت الأطفال يأكلون الحصى والبطاريات».
هذه بطارية استخرجتها بالمنظار من طفلة عمرها ٥ سنوات في #غزة— د. خالد الشموسي اللهم انصر غزة (@DAlshmwsy) May 8, 2024
من شدة الجوع اكل بطارية الساعة
للعلم لا يوجد طبيب مناظير في غزة للقيام بهذه الحالة
من رحمة الله بي وبالطفلة انني كنت في غزة
هذه الحرب مجرمة جعلت الاطفال يأكلون الحصى والبطاريات pic.twitter.com/UNIfRADOGX
الأمم المتحدة تحذر من الجوع في غزة
ويعاني قطاع غزة من أزمة جوع طاحنة نتيجة الحصار المفروض عليهم من الاحتلال الإسرائيلي منذ أحداث السابع من شهر أكتوبر الماضي، بعد أن شنت الفصائل الفلسطينية عملية عسكرية على مستوطنات غلاف غزة وكبدت دولة الاحتلال الإسرائيلي خسائر فادحة.
وحذرت الأمم المتحدة من المجاعة في قطاع غزة، وقال فيليب لازاريني مفوض عام وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «الأونروا» إن الجوع في قطاع غزة من صنع الإنسان، مشيرًا إلى أن الأمم المتحدة و«الأونروا» في سباق مع الزمن لوضع حد للجوع المتفاقم ووقف المجاعة التي تلوح في الأفق في قطاع غزة