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«نتنياهو» يعترف بخسائره في الحرب على غزة ويٌهاجم الرئيس الأمريكي

كتب:

محمد عبدالعزيز
04:07 ص | الجمعة 10 مايو 2024
بنيامين نتنياهو

بنيامين نتنياهو

هاجم رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو نظيره الأمريكي جو بايدن، بسبب وقف إرسال شحنة الأسلحة إلى إسرائيل، وفقًا لما أعلنته شبكة «CNN» الأمريكية.

ويزداد الخلاف بين الرئيس الأمريكي وبنيامين نتنياهو بسبب العملية العسكرية في مدينة رفح الفلسطينية، في أعقاب ذلك، أعلن «بايدن» في مقابلة مع إعلامي أمريكي عبر شبكة «CNN» أن المدنيون سقطوا في قطاع غزة نتيجة للقنابل الأمريكية.

واشنطن توقف صفقة أسلحنة لإسرائيل

وقامت واشنطن بإيقاف القنابل البالغة وزنها 2000 رطل التي كانت من المفترض إرسالها لدولة الاحتلال الإسرائيلي.

«نتنياهو»: نأمل أن نتجاوز خلافاتنا أنا وبايدن قريبًا

وأضاف «نتنياهو» أن يأمل بأن يتجاوز الخلاف بينه وبين الرئيس الأمريكي قريبًا، مشيرًا إلى أن إسرائيل خسرت مئات الجنود في الحرب على قطاع غزة المستمرة منذ السابع من شهر أكتوبر الماضي.

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