محمود مسلم: نتنياهو لم يلتزم بوعده مع أمريكا بتحقيق أهداف الحرب في غزة

قال الدكتور محمود مسلم، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس الشيوخ ورئيس مجلس إدارة جريدة «الوطن»، إن أمريكا دعمت إسرائيل سياسيًا وعسكريًا واقتصاديًا، ووفرت لها كل الأجواء للقيام بحربها على غزة، لافتًا إلى أن نتنياهو لم يفٍ بوعوده لأمريكا ولم ينهي الحرب بسرعة أو يحقق أهدافها كما كان يردد في بداية الحرب، وأمريكا باتت في مٌشكلة ولا يٌمكنها تصديق نتنياهو عند قوله أنه سيدخل رفح بأقل الخسائر المدنية.

أمريكا في معترك انتخابي

وأشار «مسلم»، خلال مداخلة هاتفية على فضائية «القاهرة الإخبارية»، إلى أن أمريكا في بداية معترك انتخابي وبالتالي عين الرئيس الأمريكي دائما على الناخبين، فيتحدث في خطاباته عن عدم اجتياح رفح أو منع الأسلحة عن دولة الاحتلال، مشيرًا إلى أن المُظاهرات تزداد في الجامعات الأمريكية، فيكون خطابه مائلا إلى السلام وحُرية فلسطين، ويتردد عند ممارسة اللوبي الصهيوني ضغوطاته ويميل إلى أمن إسرائيل.

بايدن يخسر كتلة في صف حزبه

وواصل: «بايدن يخسر كتلة في صف الحزب الديمقراطي، وهي كتلة الجاليات العربية، والأهم منها هي كتلة الشباب الجامعي المتعاطفين بشكل كبير مع القضية الفلسطينية، والذين لم يقوموا بالمظاهرات في أمريكا فقط بل في كل أنحاء أوروبا، وهذا ما قام بإحياء القضية الفلسطينية مرة أخرى، وكان هناك أمل في التوصل لهدنة والتي سيتبعها عملية سلام شامل».

جهود مصر لاستقرار المنطقة

وأضاف، أن مصر تبذل جهدا كبيرا لاستقرار المنطقة من كل الجهات وبالأخص الدعم الإنساني الذي أشاد به جميع دول العالم، ومن الطبيعي أن تضغط مصر على أمريكا في ظل الأحداث الجارية، لأن ما يحدث الآن يعد تدميرًا لفلسطين وسيسبب مأساة إنسانية إذا استمر اجتياح رفح، ومن الممكن أن يكون هناك تماس مع الأمن القومي المصري.