«شكري» يؤكد لنظيره الأمريكي تداعيات سيطرة إسرائيل على الجانب الفلسطيني لمعبر رفح

قال السفير أحمد أبو زيد المتحدث الرسمي ومدير إدارة الدبلوماسية العامة بوزارة الخارجية المصرية، بأن سامح شكري وزير الخارجية تلقى اتصالًا هاتفيًا من وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن.

وذكر المتحدث الرسمي باسم الخارجية، إن مباحثات الوزيرين تركزت على مستجدات الأوضاع الأمنية والإنسانية في رفح الفلسطينية، والمرحلة الدقيقة التي تمر بها المفاوضات الجارية في القاهرة للتوصل إلى هدنة تسمح بوقف إطلاق النار وتبادل الأسرى والمحتجزين.

سامح شكري يؤكد على ضرورة التواصل لوقف إطلاق النار في غزة

وأكد سامح شكري ضرورة التوصل إلى وقف لإطلاق النار في أسرع وقت، واتفق الوزيران على أهمية حث الأطراف على إبداء المرونة وبذل الجهود اللازمة للتوصل إلى اتفاق هدنة يضع حداً للمأساة الإنسانية ويسمح بنفاذ المساعدات الإنسانية بصورة كاملة ومستدامة تلبي الاحتياجات العاجلة لسكان القطاع.

«شكري» يؤكد لـ«بلينكن» مخاطر العملية العسكرية في رفح الفلسطينية

وجدد «شكري» لنظيره الأمريكي التأكيد على مخاطر العمليات العسكرية الإسرائيلية في منطقة رفح الفلسطينية، وما ستسفر عنه من تداعيات إنسانية كارثية على أكثر من 1.4 مليون فلسطيني، وعواقب أمنية ستطال استقرار وأمن المنطقة، وهو الأمر الذي اتفق معه وزير خارجية الولايات المتحدة، وتم التشديد على الرفض القاطع للتهجير القسري للفلسطينيين خارج أرضهم.

وذكر السفير أحمد أبو زيد المتحدث باسم الخارجية، أن سامح شكري تناول مع أنتوني بلينكن تداعيات العمليات العسكرية وسيطرة إسرائيل على معبر رفح من الجانب الفلسطيني، والمخاطر المستقبلية لاستمرار هذا الوضع.

وقد اتفق الوزيران على استمرار التشاور والتنسيق عن كثب لمواصلة دفع الأطراف للتوصل إلى هدنة شاملة في غزة، ووضع حد للأزمة الإنسانية في القطاع.