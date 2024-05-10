«السياحة»: وعاظ لمرافقة الحجيج لتعريفهم بالطريقة المثلى لأداء المناسك

قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إنّ بعض شركات السياحة المنفذة لرحلات الحج هذا العام، لا سيما المنظمة لبرامج الحج فئة الـ5 نجوم ستصطحب وعاظ ودعاة لمرافقة حجاجها خلال موسم الحج، مشيرا إلى أنّ الوظيفة الرئيسية لهؤلاء الوعاظ هي تعريف الحجاج بكيفية أداء مناسك الحج، والإجابة على كل التساؤلات التي يطرحها الحجيج حول الحج.

الانتهاء من سداد كل خدمات الحج في السعودية

وأضاف السيسي، لـ«الوطن»، أنّ شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي انتهت من كافة إجراءات حجز المساكن التي سيقيم بها الحجاج بكل من مكة والمدينة، كما انتهت من كل الإجراءات الخاصة بإقامة وإعاشة الحجاج خلال تواجدهم بمخيمات منى وعرفات، فضلًا عن الانتهاء من إجراءات خدمات النقل الداخلي للحجاج في السعودية، موضحًا أنّ شركات السياحة تربط حاليًا تلك الخدمات على المسار الإلكتروني للحج.

السياحة تراجع حاليا برامج الحج

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إلى أنّه بمجرد انتهاء عملية ربط الخدمات على المسار السعودي للحج سيبدأ على الفور صدور تأشيرات الحج خاصة مع بدء وزارة السياحة والآثار، حاليًا مراجعة برامج الحج التي أعدتها الشركات لحجاجها، فضلًا عن مراجعة أصول جوازات السفر للمواطنين المسافرين لأداء مناسك الحج هذا العام.