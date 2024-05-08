الغرفة السياحة: تعريف الحجاج بالتعليمات الواجب اتباعها والمحظورات

مع انطلاق رحلات الحج لهذا العام في31 مايو الجاري، أكد أحمد وحيد عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، أن هناك ندوات ستعقدها شركات السياحة المنظمة لرحلات الحج مع حجاجها قبل سفرهم إلى المملكة العربية السعودية، لأداء مناسك الحج، وذلك لتوجيه التعليمات الواجب اتباعها خلال فترة الحج، وبعض الأمور التي يجب تجنبها.

عدم التصوير داخل الحرمين الشريفين

وأضاف لـ«الوطن»، أن تلك التعليمات تشمل ضرورة عدم خروج الحاج من المنافذ المصرية بمبالغ أو أدوات قابلة للتداول أو معادن ثمينة أو أحجار كريمة يزيد ثمنها عن 10 آلاف دولار أمريكي، أو ما يعادلها من العملات الأخرى، فضلا عن عدم التصوير داخل الحرمين الشريفين بأي وسيلة.

تجنب الأعمال التي تصرف عن العبادة والمناسك

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا، إلى أن التعليمات تشمل أيضا عدم استغلال الحجاج لموسم الحج لأغراض سياسية، أو للعبث بأمن الحجيج أو لإثارة الأزمات الطائفية أو اصطحاب المحظورات والمخدرات، فضلا عن ضرورة تجنب جميع الأعمال التي تصرف عن العبادة وأداء المناسك.