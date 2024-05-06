«السياحة»: بدء صدور تأشيرات الحج السياحي خلال الأسبوع الجاري

قال باسل السيسي، عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة والآثار، إن تأشيرات الحج السياحي ستبدأ في الصدور، خلال الأسبوع الجاري، موضحا أن العديد من شركات السياحة المصرية المنظمة لبرامج الحج انتهت حاليا من ربط كل خدمات الحج على المسار الإلكتروني السعودي وباتت مؤهلة لحصول حجاجها على التأشيرة.

وأضاف باسل السيسي، أنّ خدمات الحج تشمل مساكن الحجاج في مكة المكرمة والمدينة المنورة وأيضًا الانتقالات الداخلية بالسعودية، فضلًا عن خدمات الإعاشة والطوافة للحجاج بمنى وعرفات.

مراجعة برامج الحج السياحي

وأوضح باسل، لـ«الوطن»، أنّ إدارة السياحة الدينية بوزارة السياحة والآثار بدأت حاليا في استقبال جوازات حجاج السياحة وأيضا بدأت في مراجعة برامج الحج التي أعدتها شركات السياحة لحجاجها، موضحًا أنّ تلك الخطوة تأتي تمهيدًا لاستصدار تأشيرات الحج لحجاج المستوى السياحي وعددهم نحو 23 ألف حاج، إضافة إلى نحو 3 آلاف من حاجزي باقات الحج دون قرعة.

تذاكر طيران الحج

وأشار عضو اللجنة الفنية للحج بوزارة السياحة، إلى أنّ كل إجراءات الحج السياحي بالمملكة العربية السعودية تم الانتهاء منها سواء بحجوزات السكن أو الإعاشة بمنى وعرفات، موضحًا أنّ الأسبوعين المقبلين سيشهدان إصدار تذاكر الطيران لحجاج السياحة تمهيدًا لبدء السفر إلى السعودية والذي سيبدأ لحجاج الحج السياحي يوم 23 ذو القعدة من العام الهجري الحالي 1445.