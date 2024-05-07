انطلاق أولى رحلات الحج السياحي 31 مايو

قال أحمد وحيد، عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا التابعة للاتحاد المصري للغرف السياحية، إن أولى رحلات الحج السياحي لهذا العام تنطلق 31 مايو الجاري، وذلك برحلات الحج البري، موضحا أن رحلات الحج للمستوى الاقتصادي طيران تبدأ 2 يونيو المقبل، على أن تبدأ رحلات الحج السياحي مستوى الـ 5 نجوم يوم 7 يونيو 2024.

ندوات توعوية للحجيج قبل السفر

وأضاف لـ«الوطن»، أن شركات السياحة المنظمة لبرامج الحج السياحي لهذا العام ستعقد ندوات واجتماعات مع الفائزين بقرعة الحج السياحي قبل السفر لأداء مناسك الحج، وذلك لتوعيتهم بالضوابط التي يجب اتباعها عند السفر للحج، موضحا أن الشركات ستوضح للحجاج طبيعة الإقامة بمخيمات مشعر منى في ظل ضيق المساحة الجغرافية للمشعر، فضلا عن تعريفهم بالخدمات التي سيتم تقديمها لهم خلال تواجدهم بالمشاعر المقدسة والتي تشمل تقديم 3 وجبات في اليوم، فضلا عن تخصيص «صوفا بيد» لكل حاج داخل المخيم للجلوس والنوم عليها.

موعد صدور تأشيرات الحج السياحي

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة شركات السياحة بالدلتا إلى أنه من المنتظر أن تصدر تأشيرات الحج لحجاج السياحة خلال الأسبوع الجاري، لافتا إلى أن شركات السياحة انتهت حاليا من ربط كافة خدمات الحج على المسار السعودي للحج.