«المهندسين» تعقد رابع اجتماعاتها غدا لمناقشة لائحة مزاولة المهنة

تجتمع نقابة المهندسين الفرعية بأسيوط غدا؛ لمناقشة مشروع لائحة مزاولة المهنة، ضمن مجموعة الاجتماعات التي تقوم بها النقابة لطرح مشروع اللائحة للحوار المجتمعي، قبل عرضها في الجمعية العمومية الطارئة المقرر عقدها يونوي أو يوليو المقبل، ويتضمن مشروع اللائحة تحديد مجالات ممارسة المهندس لمهنته، وتنظم العلاقات المهنية بين المهندسين والجهات المختلفة في جميع المجالات على أسس صحيحة ومحددة.

لائحة مزاولة المهنة

وستجتمع النقابة الفرعية بأسيوط، غدا، الساعة 4 مساء، بحضور نقابات أسيوط ، وسوهاج وبني سويف، والمنيا، والوادي الجديد؛ لاستكمال الحوار المجتمعي لمناقشة مشروع لائحة مزاولة المهنة، التي أعلنت النقابة العامة الانتهاء منه قبل عدة أيام وعرضه للحوار من قبل اعضاء الجمعية العمومية.

لائحة ممارسة المهنة

وكانت أعلنت لجنة مزاولة المهنة بالنقابة العامة للمهندسين عن عقد عدد من اللقاءات تقوم خلالها بعرض لائحة ممارسة المهنة على المهندسين وإتاحة المجال لإبداء الملاحظات، حيث سيكون بإمكان المهندسين الذين لديهم أي ملاحظات بشأن اللائحة كتابتها وتسليمها خلال الاجتماع، حتى يتسنى للجنة دراستها وعمل التعديلات قبل اعتمادها من الجمعية العمومية للمهندسين، حيث من المزمع إدراج لائحة ممارسة المهنة ضمن جدول أعمال الجمعية العمومية غير العادية القادمة لنقابة المهندسين لإقرارها.