تراجع أسعار البترول العالمية اليوم الأربعاء

تراجعت أسعار البترول العالمية خلال بداية التعاملات الآسيوية المبكرة اليوم الأربعاء في وقت أظهرت فيه بيانات القطاع ارتفاعا في مخزونات الخام والوقود بالولايات المتحدة؛ بما يشير إلى ضعف محتمل في الطلب كما ساد الحذر توقعات الإمدادات قبل اجتماع لتكتل أوبك+ الشهر المقبل.

أسعار البترول العالمية اليوم

وقالت وكالة رويترز، إن أسعار العقود الآجلة لخام برنت تراجعت 30 سنتا بنسبة 0.36% إلى 82.86 دولار للبرميل، وانخفضت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الأمريكي 25 سنتا بنسبة 0.32% إلى 78.13 دولار للبرميل.

وشهد الخامان تراجعا محدودا في الجلسة الماضية بفعل مؤشرات على تراجع في شح المعروض وضعف الطلب العالمي على البترول بعد تقرير لتوقعات وكالة الطاقة الدولية صدر أمس الثلاثاء.

ارتفاع مخزونات الخام الأمريكية

وزادت مخزونات الخام الأمريكية 509 آلاف برميل في الأسبوع المنتهي في الثالث من مايو وفقا لما نقلته مصادر في السوق عن أرقام معهد البترول الأمريكي.

وتعرضت أسعار البترول لضغوط إضافية بسبب تزايد الجلبة المحيطة بسياسة إنتاج أوبك+، خاصة وأن التوقعات تشير إلى أن الدول الأعضاء ستمدد الخفض الطوعي الإضافي للإمدادات لما بعد الربع الثاني من هذا العام.