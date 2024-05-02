وزير البترول ينعى رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ

نعى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، النائب عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، الذي انتقل الى جوار ربه اليوم.

الملا: الفقيد كان من رواد العمل بقطاع البترول

وأشار الملا إلى أن الفقيد كان من رواد العمل في قطاع البترول المصري، وظل في خدمة وطنه حتى آخر لحظات حياته، من خلال موقعه النيابي بمجلس الشيوخ.

وتقدم الوزير بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرته وذويه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.