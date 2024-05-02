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وزير البترول ينعى رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ

كتب:

مارينا رؤوف
02:45 م | الخميس 02 مايو 2024
المهندس عبدالخالق عياد

المهندس عبدالخالق عياد

نعى المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، النائب عبدالخالق عياد، رئيس لجنة الطاقة بمجلس الشيوخ، ورئيس الهيئة المصرية العامة للبترول سابقا، الذي انتقل الى جوار ربه اليوم.

الملا: الفقيد كان من رواد العمل بقطاع البترول

وأشار الملا إلى أن الفقيد كان من رواد العمل في قطاع البترول المصري، وظل في خدمة وطنه حتى آخر لحظات حياته، من خلال موقعه النيابي بمجلس الشيوخ.

وتقدم الوزير بخالص التعازي وصادق المواساة لأسرته وذويه، سائلاً الله عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، ويسكنه فسيح جناته، ويلهم أهله وذويه الصبر والسلوان.

 

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.