دراسة نقدية تناقش عرض «النقطة العميا» بالمركز القومي للمسرح

أقام المركز القومي للمسرح والموسيقى والفنون الشعبية برئاسة الفنان إيهاب فهمي، دراسة نقدية تتناول عرض مسرحية النقطة العميا، إنتاج فرقة مسرح الغد بقيادة الفنان القدير سامح مجاهد وذلك بمسرح الغد، عقب انتهاء العرض مباشرة مساء أمس بحضور المشاركين بالعرض المسرحي.

وقال الكاتب الصحفي محمد بهجت، إن مسرحية النقطة العميا، عرض متقن جدا وجذاب، بكل عناصره بصريا وسمعيا، وعنصر التمثيل، وأحمد فؤاد مخرج وكاتب موهوب، استطاع حفر الشخصيات الرئيسية بدقة شديدة، وأن يستخدم الديكور استخداما جيدا، «هذا العرض المسرحي ذو قيمة فنية عالية وممتع في ذات الوقت».

العرض المسرحي كان تركيزه على فكرة الضمير الإنساني

وأشار بطل المسرحية الفنان نور محمود، هذه أول تجربة مسرحية أقدمها، وأتشرف بها، وأتمنى تكرارها، وكان لدي حافز أن أشارك في عرض مسرحي لرفع سقف الموهبة التي قدمتها في مسلسلات درامية، وفي هذا العرض المسرحي كان تركيزي تحديدا على فكرة الضمير الإنساني، ومحاسبة النفس للنفس، لتصبح الشخصية بهذا الشكل الذي أسعدني جدا ردود أفعالكم الإيجابية تجاهها.

هاني كمال: الفن المصري بخير في وجود هذا العرض المسرحي

وقال الفنان القدير هاني كمال، إن الفن المصري بخير في وجود هذا العرض المسرحي، أحيي المخرج على اختياراته لكافة عناصر هذا العمل الإبداعي، لقد أجمع المشاهدون أن هذا العرض المسرحي يعكس قيمة الفن المصري، وأنا شخصيا فخور بجميع القائمين على هذا العمل، خاصة الممثلين.