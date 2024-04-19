أبطال مسرحية «النقطة العميا» يحتفلون مع الجمهور بالبلالين والشيكولاتة

أعلن الفنان نور محمود عبر حسابه على موقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، احتتفال أسرة مسرحية «النقطة العميا» بعرض 80 ليلة متتالية.

ونشر محمود فيديو للجمهور أثناء دخوله المسرح، وجرى توزيع البلالين والشيكولاتة عليهم، معلقًا: «بلالين وشيكولاتة جمهورها الغالي وهو ليحتفل معنا بـ 80 يوم عرض متتالي، ولسنا مستمرين أيام الخميس والجمعة والسبت الساعة 8 مساءً في مسرح الغد».

كما نشر صورة له من العرض المسرحي معلقًا: «مبسوط جدًا بتجربتي على المسرح.. جدًا.. تجربة صعبة ممتعة، أدعوا أني استفدت منها كثيرًا.. أنا عملت 80 ليلة عرض يا جدعان، ولسنا مستمرين خميس وجمعة وسبت من كل أسبوع.. النقطة العامية، في مسرح الغد الساعة 8 مساءً.. هتنورونا».

أبطال مسرحية النقطة العميا

مسرحية النقطة العميا من بطولة نور محمود أحمد السلكاوي، حسام فياض، أحمد عثمان، عمر صلاح الدين، هايدي بركات، وآخرين من إنتاج فرقة مسرح الغد، وتحت إشراف المخرج خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح.