نور محمود: مسرحية «النقطة العميا» محاكمة للضمير البشري

أعرب الفنان نور محمود عن سعادته بالنجاح الكبير الذي حققته مسرحية النقطة العميا، والتي انطلق عرضها على مسرح الغد بالعجوزة ديسمبر الماضي، والتي جرى مد عروضها نظرًا للإقبال الجماهيري الكبير عليها، في أولى تجاربه المسرحية ومن إخراج أحمد فؤاد والمأخوذة عن نص للكاتب السويسري الشهير فريدريش دورينمات.

نور محمود يكشف تفاصيل أولى أعماله المسرحية

وأضاف نور محمود فى تصريحات خاصة لـ«الوطن» أنه طلب من المخرج أحمد فؤاد أن يخوض تجربة المسرح بعد نجاح مسرحياته «ديجافو وخطة كيوبيد»، لافتًا إلى أنه يعتبر مسرحية النقطة العميا هي محاكمة النفس للضمير البشري، وأن الإنسان يقوم بالعديد من الأفعال ولكنه يضعها في نقطة عميا بالعقل دون النظر إليها، وبالتالي يطلق البعض على الأفعال السيئة مثل الغش والسرقة بـ«الفهولة» لأنه أصبح المعتاد، والذي يندرج تحته أيضًا الخيانة الزوجية تحت مبرر أن الزوجة سعيدة ولا تعلم بالخيانة، مشددًا على أن الضمير لابُد أن يحاسب الإنسان على أخطائه.

تفاصيل مسرحية النقطة العميا

وأوضح الفنان نور محمود، أن رواية مسرحية النقطة العميا هي عن الأدب السويسري، وتم تقديمها من قبل في سهرة تلفزيونية تحت عنوان عن ليلة القتل الأبيض ومسلسل اذاعي آخر، ولكنها المرة الأولى التي تكون عملا مسرحيا.

أبطال مسرحية النقطة العميا

مسرحية النقطة العميا من بطولة نور محمود أحمد السلكاوي، حسام فياض، أحمد عثمان، عمر صلاح الدين، هايدي بركات، وآخرين من إنتاج فرقة مسرح الغد، وتحت إشراف المخرج خالد جلال رئيس البيت الفني للمسرح.