«الأوقاف» تكشف طريقة الإبلاغ عن مخالفات جمع التبرعات في المساجد

تتابع وزارة الأوقاف المصرية مدى تطبيق المساجد للتنبيه والتحذير الذي أطلقته الوزارة بشأن مسألة تواجد صناديق التبرعات في المساجد، وحذرت الوزارة منذ أيام من تواجد صناديق التبرع داخل المساجد والعمل على جمع التبرعات، جاء ذلك في بيان رسمي، أكد من خلاله الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف المصرية، الأئمة من الدعوة لجمع أي تبرعات تحت أي مسمى، وأن هناك عقوبات صارمة سيتم تطبيقها على المخالفين.

طريقة الإبلاغ

ويمكن من خلال الرابط الوصول إلى صيغة الاستمارة، حيث ينتقل المُبلغ بعد الدخول إلى لينك الاستمارة، ليظهر له عدد من البيانات المطلوبة، ومن أبرزها «شرح نوع المخالفة التي رصدها المواطن داخل أحد المساجد» حتى تتمكن الوزارة من التعامل مع تلك المخالفة بالشكل المناسب.

البيانات المطلوبة وعقوبة المخالفين

وعند الدخول إلى الاستمارة سيكون على المواطن كتابة البيانات التالية:

- اسم المبلغ

- رقم هاتفه

- صورة بطاقة الرقم القومي

- اسم المسجد

- اسم المخالف أو صفته

- نوع المخالفة

وكانت الأوقاف المصرية أكدت في بيان سابق لها العقوبة التي سيتم تطبيقها على المخالفين هي المنع من صعود المنبر والتعرض للمساءلة القانونية أو التأديبية بحسب الأحوال مع اتخاذ الإجراءات اللازمة قانونيا تجاه المخالفين.