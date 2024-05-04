شوارع تل أبيب تشتعل.. مظاهرات إسرائيلية تطالب بوقف الحرب وإقالة نتنياهو

اشتعلت شوارع تل أبيب بغضب المتظاهرين الإسرائيليين من حكومة بنيامين نتنياهو والتي لم تستطع التوصل إلى صفقة لتبادل المحتجزين المتواجدين في قطاع غزة منذ السابع من أكتوبر الماضي، على الرغم من الحرب المستمرة والذي أسفرت عن ارتقاء أكثر من 35 ألف فلسطيني، وفق ما أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية».

شوارع تل أبيب تشتعل بالمظاهرات

بحسب صحيفة يديعوت إحرونوت العبرية، فإن مئات الآلاف من الإسرائيليين من أهالي المحتجزين والمعارضين للحكومة خرجوا في مظاهرات في تل أبيب، إذ قاموا بإغلاق شارع كابلان من الاتجاهين، مطالبين بإتمام صفقة تبادل المحتجزين، وإقالة نتنياهو ووزرائه.

كما تظاهر الآلاف في مدينة القدس، حيث اخترق المتظاهرون حواجز الشرطة والسير عكس الاتجاهات التي تم تحديدها مما أسفر عن اندلاع المواجهات بين المتظاهرين والشرطة.

وتعامل الخيالة بالعصي والاعتداء على المتظاهرين، بالإضافة إلى إطلاق قنابل الغاز، والمياه العادمة.

عائلات المحتجزين تطالب بإقالة نتنياهو

يأتي هذا في الوقت الذي خاطبت فيه عائلات المحتجزين رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، برسالة لاذعة قالوا فيها: «لقد فشلت في الضغط العسكري، أو تحقيق أي انتصار، قم واستقيل».

وأضافوا: «لأكثر من 6 أشهر، ونحن ننتظر عودة أبنائنا من قطاع غزة، وتحديدًا إنقاذهم، لكنك لم تستطع تنفيذ هذا حتى الآن».

وتابعوا: «هذا هو اليوم الـ211 ​​الذي ابتعد عننا أفراد عائلاتنا، هناك الآن اتفاق على الطاولة، وقد أشارت الفصائل الفلسطينية إلى التوافق عليها؛ لكن نتنياهو يبادر إلى نسف الصفقة، وهذه جريمة، فهو يترك أبناؤنا لمقتلهم، أوقفوا الحرب، وأعيدوا المختطفين أولاً».