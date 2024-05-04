ضبط 15 ألف قضية سرقة تيار كهربائي خلال 24 ساعة

أكدت الأجهزة بالإدارات العامة التابعة لقطاع الأمن الاقتصادي بوزارة الداخلية، تكثيف الحملات الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية خلال الفترة الأخيرة في مجال أعمال تلك الإدارات، حيث أسفرت جهودها خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية.

الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات

وشنت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات عدة حملات لضبط كافة المخالفات والظواهر السلبية التي تؤثر على مرفق مترو الأنفاق، ومحطات السكك الحديدية، وداخل القطارات، أسفرت جهودها عن ضبط 1111 قضية متنوعة.

الإدارة العامة لشرطة الكهرباء

كما أسفرت جهود إدارة شرطة الكهرباء عن ضبط 15747 قضية سرقة تيار كهربائي، ومخالفات شروط التعاقد.

الإدارة العامة لمباحث الضرائب والرسوم

وأسفرت جهود الإدارة عن ضبط 571 قضية في عدة مجالات، أبرزها «الضرائب العامة، مخالفات الجمارك، تحري مدين لمصلحة الضرائب».

الإدارة العامة لشرطة التعمير والمجتمعات الجديدة

أسفرت جهود الإدارة عن ضبط 64 قضية متنوعة وضبط كافة المخالفات، أبرزها «مخالفات مباني»، بالإضافة لتنفيذ عدد من القرارات الإدارية.