الفرق بين المسجد والجامع.. ما علاقة صلاة الجمعة؟

أبرز برنامج «8 الصبح»، تقديم الإعلامية هبة ماهر، المعروض على شاشة «dmc»، تاريخ المساجد الفاطمية العتيقة، مثل مسجد الحاكم بأمر الله الذي يقع في شارع المعز بالقاهرة التاريخية، ويعتبر رابع أقدم المساجد الجامعة الباقية في مصر، وثاني أكبر جوامع القاهرة اتساعًا بعد «ابن طولون».

الفرق بين المسجد والجامع

وسلط البرنامج خلال تقرير، الضوء على الفارق بين المسجد والجامع، موضحا: «المسجد هو أي مكان تُؤدّى فيه الصلوات الخمس، أما الجامع فالمقصود به المسجد الذي يحتوي على محراب ومنبر وتقام فيه صلاة الجمعة».

وتابع: «المكان الذي تؤدى فيه صلاة الجمعة، يمكن أن يكون أيضاً مدرسة، ويتم تدريس المذاهب الأربعة فيه، وبدأت تلك الظاهرة من بداية العصر الأيوبي والمملوكي».

أمثلة على الجامع المدرسة

وأشار التقرير، إلى أنَّ الأمثلة على المسجد الجامع ومدرسة لتعليم المذاهب الأربعة، مثل «أحمد بن طولون» ومدرسة «السلطان حسن» وداخله 4 إيوانات مخصصة لتدريس المذاهب الأربعة.

وصحح التقرير مقولة «اللي يحتاجه البيت يحرم على الجامع»، موضحا أن المقصود بها جامع الضرائب، وليس مكان الصلاة والجامع نفسه.