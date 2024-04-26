بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر في العريش كتب: منى صلاح 12:36 م | الجمعة 26 أبريل 2024 شعائر صلاة الجمعة تقدم «الوطن»، بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر بالعريش في محافظة شمال سيناء، التي تنقلها القناة الأولى على الهواء. تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: موعد صلاة الجمعة بعد تطبيق التوقيت الصيفي موعد صلاة الجمعة غدا مع بدء تطبيق التوقيت الصيفي حكم التخلف عن صلاة الجمعة لمريض التوحد.. دار الإفتاء توضح بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من المسجد الشرقي في المنوفية صلاة الجمعة شعائر صلاة الجمعة العريش شمال سيناء تلاوة القرآن مسجد النصر بقلم منى صلاح