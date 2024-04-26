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بث مباشر.. شعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر في العريش

كتب:

منى صلاح
12:36 م | الجمعة 26 أبريل 2024
شعائر صلاة الجمعة

شعائر صلاة الجمعة

تقدم «الوطن»، بثًا مباشرًا لشعائر صلاة الجمعة من مسجد النصر بالعريش في محافظة شمال سيناء، التي تنقلها القناة الأولى على الهواء.

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