أستاذ علوم سياسية: المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية تفاقم الأوضاع في غزة

قال الدكتور نجاح الريس، أستاذ العلوم السياسية بجامعة بني سويف، إن الدور المصري في حسم القضية الفلسطينية والمحاولات المستمرة لوقف إطلاق النار في غزة، مهما للغاية، لأن مصر تلعب دورا محوريا في المنطقة، وما يحدث في غزة ورفح الفلسطينية، بالتأكيد سيكون له تداعياته على المنطقة، وهذا ما حذرت منه مصر منذ بداية العدوان الإسرائيلي على القطاع.

دور مصر في وقف إطلاق النار

وأضاف الريس، في تصريحات لـ«الوطن»، أن المجتمع الدولي يتحمل مسؤولية ما يحدث في غزة، ويجب عليه القيام بخطوات فعالة لوقف إطلاق النار، لمنع تفاقم الأوضاع في المنطقة، وحفظ حياة المدنيين والأبرياء، مؤكدا أن مصر لا تدخر جهدا في إدخال المساعدات إلى القطاع، بجانب الدور الذي تقوم به المفاوضات لوقف إطلاق النار.

وضوح موقف مصر نحو القضية الفلسطينة منذ البداية

أكد أستاذ العلوم السياسية، أن موقف مصر نحو القضية الفلسطينية كان واضحا منذ البداية، إذ أدانت كل الأفعال الإجرامية التي قام بها جيش الاحتلال الإسرائيلي، وعبرت عن رؤيتها نحو حل القضية، وأن حل الدولتين هو الحل الأفضل لإنهاء الصراع في غزة، مثمنا الجهود المصرية خلال الفترة الأخيرة في المفاوضات مع الأطراف المختلفة للوصول لحل عادل.