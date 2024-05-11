أسعار الأسمنت في الأسواق المصرية اليوم السبت 11-5-2024

سجلت أسعار الأسمنت اليوم السبت 11-5-2024 في الأسواق، ثباتا سعريا لطن الأسمنت الرمادي، حيث سجل سعر الطن الآن في الأسواق مبلغ الـ2226 جنيهًا، بينما سجل أدنى سعر 2000 جنيه، حسبما أفادت بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية

وترصد السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم، وفق آخر تحديث للسعر المعلن تسليم أرض المصنع، والذي يرتفع عند التجار بمقدار طفيف، بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت اليوم

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم سعر الأسمنت الرمادي 2226 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2140 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1960 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1950 جنيها للطن.

سعر أسمنت النصر 1990 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري 1950 جنيها للطن.

سعر أسمنت بني سويف 1950 جنيها للطن.

سعر طن الأسمنت حلوان 2020 جنيها للطن.

وتدخل العديد من العوامل في تحديد أسعار الأسمنت بينها العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج، والمواد الخام وقيمة الدولار مقابل الجنيه، وكذلك واردات المواد الخام من الخارج.