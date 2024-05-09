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أسعار الأسمنت في الأسواق اليوم الخميس 9-5-2024

كتب:

مارينا رؤوف
09:19 ص | الخميس 09 مايو 2024
الأسمنت

الأسمنت

سجل متوسط أسعار الأسمنت اليوم الخميس 9-5-2024 في الأسواق، لطن الأسمنت الرمادي 2283 جنيهًا، وسجل أدنى سعر 2000 جنيه، بحسب بوابة الأسعار المحلية والعالمية التابعة لمجلس الوزراء.

أسعار الأسمنت اليوم في السوق المحلية 

وترصد السطور التالية أسعار الأسمنت اليوم، وفق آخر تحديث للسعر المعلن تسليم أرض المصنع، الذي يرتفع عند التجار بمقدار طفيف، بعد إضافة المصروفات وهامش الربح.

سعر طن الأسمنت اليوم

سعر طن الأسمنت في مصر اليوم سعر الأسمنت الرمادي 2283 جنيها للطن.

سعر الأسمنت السويدي 2140 جنيها للطن.

سعر أسمنت جنوب الوادي 1960 جنيها للطن.

سعر أسمنت وادي النيل 1950 جنيها للطن. 

سعر أسمنت النصر 1990 جنيها للطن.

سعر أسمنت العسكري 1950 جنيها للطن. 

سعر أسمنت بني سويف 1950 جنيها للطن. 

سعر طن الأسمنت حلوان 2020 جنيها للطن.

وتدخل العديد من العوامل في تحديد أسعار الأسمنت بينها العرض والطلب، وتكاليف الإنتاج، والمواد الخام وقيمة الدولار مقابل الجنيه، وكذلك واردات المواد الخام من الخارج.

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مارينا رؤوف
بقلم مارينا رؤوف

محررة صحفية بجريدة الوطن ، قسم الاقتصاد،المسؤولة عن ملف البترول والغاز الطبيعي والتعدين، حاصلة على ليسانس آداب قسم إعلام- جامعة حلوان.