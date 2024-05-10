«القاهرة الإخبارية»: أوكرانيا تخلي بلدات حدودية في خاركيف من السكان كتب: شريف سليمان 02:48 م | الجمعة 10 مايو 2024 خاركيف أخلت أوكرانيا بلدات حدودية من سكانها في منطقة خاركيف، وفق خبر عاجل أفادت به قناة «القاهرة الإخبارية». تابعو أخر أخبار الوطن علي Google News اقرأ المزيد: روسيا تعلن السيطرة على بلدتي كوتلياريفكا وكيسلوفكا في ضواحي خاركيف «القاهرة الإخبارية»: دوي انفجارات إثر قصف روسي على منطقة خاركيف بأوكرانيا «القاهرة الإخبارية»: إعلان حالة التأهب الجوي في مدينة خاركيف بأوكرانيا عمدة خاركيف: هجوم صاروخي روسي على منطقة سكنية يلحق دمارا بالبنية التحتية سماع دوي انفجار في مدينة خاركيف الأوكرانية جراء قصف روسي سلسلة انفجارات في خاركيف بالتزامن مع تفعيل نظام الدفاع الجوي الأوكراني خاركيف روسيا بلدات حدودية أوكرانيا بقلم شريف سليمان