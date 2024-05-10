وزير السياحة يشارك في الاحتفال السنوي بيوم أوروبا لعام 2024

قالت وزارة السياحة والآثار، إن أحمد عيسى وزير السياحة والآثار، شارك مساء أمس في الاحتفال السنوي بيوم أوروبا لعام 2024 الذي تنظمه بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة ويوافق يوم 9 مايو من كل عام، وذلك نيابة عن الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء.

التعاون المشترك بين مصر والاتحاد الأوروبي

وأضافت وزارة السياحة والآثار في بيان صحفي اليوم، أن السفير كريستيان بيرجر Christian Berger رئيس بعثة الاتحاد الأوروبي بالقاهرة، ثمن خلال كلمته في الإحتفالية على العلاقات الأوروبية المصرية والتي شهدت تطوراً كبيراً في حجم التعاون على مختلف الأصعدة، مؤكداً على استمرار تعزيز مزيد من هذا التعاون لمواجهة التحديات الإقليمية والدولية، ومستعرضاً أبرز ملفات التعاون المشترك والتطور الملحوظ الذي شهدته العلاقات الأوروبية المصرية خلال السنوات الأخيرة.

فقرات فنية موسيقية

وأشارت الوزارة إلى أن تلك الاحتفالية شارك بها عدد من الوزراء الحاليين والسابقين، وبعض سفراء الدول الأجنبية بالقاهرة، وممثلي بعض الوزارات والهيئات الحكومية ومؤسسات المجتمع المدني ومجتمع الأعمال ووكلاء التنمية، وقد شهد الحفل فقرات فنية موسيقية.

يشار إلى أن هناك علاقات وثيقة تربط بين مصر والاتحاد الاوروبي، وتشهد هذه العلاقات المصرية الأوروبية تطوراً كبيراً على كافة الأصعدة، وتعاوناً متميزاً في عدة مجالات منها السياحة والآثار، ولا سيما من خلال التعاون القائم لدفع مزيد من الحركة السياحية الوافدة لمصر من دول الاتحاد الأوروبي المختلفة، بجانب بعض المشروعات التي يتم تنفيذها بالتعاون بين المجلس الأعلى للآثار والاتحاد الأوروبي مثل بعض جوانب مشروع تطوير المتحف المصري بالتحرير الذي يتم بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي بتحالف 5 متاحف أوروبية هي المتحف البريطاني ومتحف اللوفر ومتحف تورين ومتحف لايدن ومتحف برلين.