بعد وفاة شقيقتها.. «سحر» تقدم الرعاية الصحية لمحاربات السرطان بالمجان

معاناة كبيرة عاشتها «سحر فودة» بسبب صراع شقيقتها «إيمان» لسنوات عدة مع مرض سرطان الثدي، والذي أودى بحياتها بعد محاولات كثيرة للنجاة منه، ليكون ذلك دافعا قويا لتفكيرها في تأسيس مبادرة «عطاء السماء» الخيرية التي أصبحت جمعية مُشهرة برقم 9070 لسنة 2013، مقرها محافظة القاهرة، تهدف إلى رعاية مرضى السرطان وأسرهم.

تقديم العناية الطبية بالمجان

«في البداية كانت مجرد جمعية تنموية هدفها توعية محاربات السرطان وأسرهم بالمرض الخبيث وتقديم الدعم النفسي لهن»، حسب حديث سحر فودة، مع «الوطن»، والتي أكدت أن المصاريف الباهظة التي تطلبها علاج شقيقتها من السرطان، جعلها تفكر في توفير الرعاية الصحية للأسر الأكثر احتياجا، وبالفعل نجحت خلال عام 2018، في تأسيس مركز طبي تابع للجمعية، يقدم خدماته لمرضى السرطان بالمجان، بمعدل استيعاب 6 حالات في الجلسة، لمدة 7 أيام في الأسبوع، تحت إشراف كبار الأطباء المتخصصين في علاج الأورام.

وتستهدف الجمعية الوصول إلى عدة فئات من محاربي السرطان، أولهم المصريين الذين يحتاجون جلسات طارئة لحين انتهاء الإجراءات الخاصة بعلاج نفقة الدولة، وفقا لـ«سحر»، كما تقدم الجمعية خدماتها للحالات التي لا يشملها العلاج على نفقة الدولة أو التأمين الصحي، وكذلك تستقبل غير المصريين من اللاجئين والأشقاء العرب: «نشاط الجمعية خيري قائم على تبرعات أهل الخير وتطوع الأطباء».

مبادرات تنموية لدعم محاربات السرطان

لم تقف خدمات الجمعية الخيرية لمحاربات السرطان عند هذ الحد، بل أسس فريق عمل الجمعية مشروعا تنمويا لتدريب للنساء على إتقان الحرف اليدوية، كالتطريز وفنون الخيامية، لتمكينهن اقتصاديا وإعطائهن أمل في استمرار الحياة مهما بلغت آلامهن: «الفكرة جاتلي من أختي الله يرحمها.. كانت بتطلب مني أدوات التطريز وهي في العناية المركزة وتقولي هي دي الحاجة الوحيدة إللي بتحسسني بالحياة».

ونجحت الجمعية بجانب هذا، في تأسيس عدة مبادرات أخرى لدعم مرضى السرطان وذويهم، منها «طاقية وكوفية» لكل طفل، التي تعتمد على توفير الخامات لعمل طاقية وكوفية بأيدي المحاربات، ومن ثم توزيعها على أطفال مرضى السرطان بالمستشفيات، ومبادرة «اطمني على ابنك»، التي تهدف إلى توعية أبناء محاربات السرطان مهنيا وفنيا، واكتشاف ميولهم وهواياتهم، من خلال تدريبات وندوات متعددة.

كما أسست الجمعية مشروع «مطبخ خيري»، لتوزيع الوجبات الغذائية على مرضى السرطان وذويهم الأكثر احتياجا.