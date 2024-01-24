«العمل»: اختتام برنامج لتدريب الفتيات على مهنة التطريز اليدوي بأسوان

اختتمت مديرية العمل بأسوان فعاليات البرنامج التدريبي المجاني على مهنة التطريز اليدوي، الذي جرى تنفيذه على مدار 36 يوما؛ لتدريب الفتيات على المهارات الحياتية وإدارة المشروعات، وتعلم بدايات فن التطريز وصولاً لمستوى مٌتقدم من تنفيذ الرسومات على الإطارات والشنط المصنوعة من القماش على غرار المٌنتجات السياحية.

تنمية مهارات الشباب من الجنسين

يأتي ذلك في إطار التعاون المشترك بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمي WFP التابع للأمم المتحدة، في مجال التدريب وتنمية مهارات الشباب من الجنسين على المهن الأكثر طلباً في سوق العمل؛ للمساهمة في خفض معدلات البطالة، ورفع مستوى الدخل للشباب وتوفير الحياة الكريمة لهم وخوضهم تجربة العمل الحر وخلق فرص عمل لهم، ولمواكبة الاتجاهات الاقتصادية المتغيرة في سوق العمل.

تشجيع الشباب على العمل الحر

أضاف فوزي صابر مدير مديرية العمل بأسوان، في تقريره للوزارة، أن تلك البرامج تأتى في ضوء تنفيذ توجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن التي يحتاجها سوق العمل، وتشجيعهم على العمل الحر وريادة الأعمال، والتعاون مع الجهات المتخصصة والمعنية في هذا الشأن لمساعدتهم في تنمية مهاراتهم وقدراتهم للحصول على فرص عمل لائقة، أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأضاف مدير المديرية أن البرنامج التدريبي أظهر المستوى المهاري للمٌتدربات واختلافه من بداية التدريب لنهاية البرنامج، وصولاً لمستوى متقدم تستطيع المٌتدربة من خلاله تنفيذ أي رسومات بعد ذلك على أي مُنتج وبشكل احترافي، مثل الرسم على الملايات والتيشيرتات والبارتفيهات.

كما قدمت المُتدربات بالشكر لوزارة العمل والبرنامج لتوفير مثل هذه التدريبات مجاناً وحصولهم على مزايا نقدية وعينية مما أسهم تحسين مستوياتهم التدريبية، وعلى حسن تعاونهم والجهد المبذول.