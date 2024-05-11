استقر سعر الريال السعودي اليوم السبت 11-5-2024 مقابل الجنيه المصري في البنوك المختلفة، وسجلت العملة الرسمية للسعودية اليوم في البنك الأهلي المصري للبيع 12.63 جنيه، وللشراء 12.60 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث أعلنت عنه مواقع البنوك الرسمية، حول أسعار العملات الأجنبية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك المركزي المصري للبيع 12.63 جنيه، وللشراء 12.60 جنيه

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

في حين سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في البنك الأهلي المصري للبيع 12.63 جنيه، وللشراء 12.60 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك مصر للبيع 12.63 جنيه، وللشراء 12.61 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

أما سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك الإسكندرية فسجل 12.63 جنيه للبيع، و12.53 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

وعن سعر الريال السعودي اليوم السبت في بنك القاهرة فسجل للبيع 12.63 جنيه، وللشراء 12.61 جنيه.