تراجع سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء في البنوك

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه المصري اليوم الثلاثاء 7-5-2024، تراجعًا خلال بداية التعاملات اليومية، في مختلف البنوك العاملة في السوق المصرفي المصرفي، حيث سجل نحو 12.70 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سعر الريال السعودي اليوم

وتستعرض «الوطن»، خلال السطور التالية، سعر صرف الريال السعودي في عدد من البنوك المصرية، مقابل الجنيه المصري اليوم، وفقًا لأخر تحديثات البنوك عبر مواقعها الإلكترونية.

سعر الريال السعودي اليوم في مصرف أبوظبي الإسلامي

سجل سعر الريال السعودي اليوم أمام الجنيه المصري، 12.73 جنيه للشراء، و12.76 جنيه للبيع في بنك مصر.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.80 جنيه للشراء و12.82 جنيه للبيع في مصرف أبوظبي الإسلامي.

سعر الريال السعودي اليوم في البنك المركزي

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.77 جنيه للشراء، و12.81 جنيه للبيع، في البنك المركزي المصري.

سعر الريال السعودي اليوم في بنك الإسكندرية

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.70 جنيه للشراء، و12.75 جنيه للبيع في بنك الإسكندرية.

سجل سعر الريال السعودي اليوم 12.72 جنيه للشراء، و12.76 جنيه، في البنك الأهلي المصري.

سجل سعر الريال السعودي مقابل الجنيه اليوم عند 12.67 جنيه للشراء، و12.76 جنيه للبيع جنيه للبيع في البنك التجاري الدولي cib.