شهد سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء 19-3-2024 مقابل الجنيه المصري داخل البنوك المصرية المختلفة، حالة من الاستقرار، إذ سجلت العملة السعودية اليوم في البنك الأهلي المصري للبيع 12.59 جنيه وللشراء 12.55 جنيه.

سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري

وتستعرض «الوطن» سعر الريال السعودي اليوم مقابل الجنيه المصري، حسب آخر تحديث كشفته مواقع البنوك الرسمية بشأن أسعار العملات الأجنبية.

سعر الريال السعودي في البنك المركزي المصري

سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء بالبنك المركزي المصري للبيع 12.58 جنيه، وللشراء 12.56 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في البنك الأهلي المصري

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء بالبنك الأهلي المصري للبيع 12.59 جنيه، وللشراء 12.55 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك مصر

في حين سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء ببنك مصر للبيع 12.59 جنيه، وللشراء 12.56 جنيه.

سعر الريال السعودي في بنك الإسكندرية

وسجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء ببنك الإسكندرية 12.59 جنيه للبيع، 12.55 جنيه للشراء.

سعر الريال السعودي في بنك القاهرة

كما سجل سعر الريال السعودي اليوم الثلاثاء ببنك القاهرة للبيع 12.59 جنيه، وللشراء 12.56 جنيه.