انطلاق فعاليات اليوم الأول من النسخة الخامسة لقمة «شركات ناشئة بلا حدود»

بدأت اليوم الجمعة، فعاليات النسخة الخامسة من قمة “startups without borders” شركات ناشئة بلا حدود، والتي تقام في القاهرة بمشاركة عدد من الدول المختلفة، وألقت رانيا المشاط وزيرة التعاون الدولي، كلمة مسجلة قبل بداية الفعاليات، وتهتم قمة شركات ناشئة بلا حدود، بدعم رواد الأعمال وتمكينهم من تأسيس أعمال تجارية ذات نطاق عالمي.

صالون الذكاء الاصطناعي

تتميز فعاليات النسخة الخامسة من هذه القمة، بانطلاق صالون للذكاء الاصطناعي، وهي التجربة الأولى من نوعها، في منطقة الشرق الأوسط، وسيتم تنظيمه بالشراكة مع شركة VC Blitzscaling Ventures الأمريكية، كما سيتم عرض مجموعة من برامج الهبوط الناعم soft landing، التي تقدمها الولايات المتحدة الأمريكية، والمملكة العربية السعودية.

وذلك لتمكين الشركات الناشئة من التوسع في الأسواق العالمية، وذلك بمساعدة شركاء محليين، بالإضافة لدعم رواد الأعمال عن طريق تقديم بعض الورش التي تؤهلهم للمنافسة في سوق العمل، ولملائمة التغيرات التي تحدث به.

موعد ومكان إقامة

تقام فعاليات النسخة الخامسة من قمة شركات ناشئة بلا حدود في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، ومن المفترض أن تقام الفعاليات على مدار يوم الجمعة 10 مايو والسبت 12 مايو.