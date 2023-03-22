رئيس جامعة بنها يسلم عقود 6 شركات ناشئة

سلم الدكتور جمال سوسه رئيس جامعة بنها عقود الشركات المقبولة في حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية، وتصنيع الأجهزة الطبية والمعملية «ميدتيك»، وذلك بحضور الدكتور ناصر الجيزاوي نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات والبحوث، والدكتور تامر سمير نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب والدكتور عمرو العوامري المدير التنفيذي لحاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية، والدكتور نادر عبدالوهاب المدير التنفيذي لحاضنة تصنيع الأجهزة الطبية

حاضنة جامعة بنها للتكنولوجيا الحيوية

وأكد رئيس جامعة بنها أن ذلك يأتي في إطار التعاون بين جامعة بنها وأكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، إذ بدأت الحاضنة إجراءات احتضان 4 شركات ناشئة، واحتضنت «ميد تيك» شركتين ناشئتين بدورة الاحتضان الأولى بناءً على تقرير اللجنة الاستشارية التي قيّمت واختارت المقترحات التي قدمها المبتكرين ورواد الأعمال للحاضنات.

توطين ثقافة ريادة الأعمال

وأضاف رئيس جامعة بنها أن الجامعة تعمل على توطين ثقافة ريادة الأعمال وتدعيم الأفكار المبتكرة وتسعى الى تحويلها لشركات ناشئة، وتعزيز الشراكات مع الصناعة والمجتمع المحلي.

في السياق، قال الدكتور ناصر الجيزاوي إن الجامعة تسعى للاستثمار في المعرفة وربط مخرجات البحث العلمي بالصناعة بما يضمن إيجاد موارد ذاتية إضافية للجامعة، وذلك باستثمار الفرص التي أتاحها قانون حوافز العلوم والتكنولوجيا والابتكار للجامعات بتأسيس عدد من الشركات في مجالات مختلفة، مشيرا إلى أنهم حريصون حريصة على أن تكون الحاضنات المنشأة داخلها فى مجالات تمثل احتياج مجتمعي كبير.