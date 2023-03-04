محافظ الوادي الجديد: تدشين 6 شركات ناشئة في مجال الزراعة بالتعاون مع «الفاو»

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، عن تدشين 6 شركات ناشئة جديدة، وذلك في إطار مشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية، المُنفذ بالتعاون مع وزارة الزراعة ومنظمة الأغذية والزراعة (الفاو)، والذي يهدف إلى استدامة النظام البيئي الزراعي بالمحافظة.

تدريب المزارعين على آليات الزراعة والري الحديثة

وأشاد المحافظ بجهود التعاون المثمر مع المنظمة في عدة مجالات تستهدف تدريب المزارعين على آليات الزراعة والري الحديثة، وتعظيم الاستفادة من المقومات البيئية لزيادة إنتاجية المحاصيل الزراعية، مشيدًا بأفكار المشروعات الناشئة في خدمة خطط المحافظة نحو التحول الأخضر وحسن استغلال وإعادة تدوير المخلفات الزراعية.

ميلاد 6 شركات ناشئة في قطاع الزراعة

وأكد الدكتور مجد المرسي، وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادي الجديد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن ميلاد 6 من الشركات الناشئة المتخرجة من مشروع الإدارة المستدامة للنظام البيئي الزراعي لواحة الخارجة، يخدم استدامة النظام البيئي الزراعي لواحة الخارجة، والذي يعتبر الهدف الأساسي لمشروع الإدارة المستدامة للنظم الأيكولوجية الزراعية لواحة الخارجة بمحافظة الوادي الجديد، والممول من مرفق البيئة العالمية وتنفذه الفاو، بالتعاون مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي المصرية، ممثلة في مركز بحوث الصحراء، بالإضافة إلى العديد من الشركاء المحليين والتي من بينها جامعة الوادي الجديد ومحافظة الوادي الجديد ومديرية الزراعة والإدارة المركزية للمياه الجوفية بالخارجة واتحاد المجالس الزراعية وجمعية البيئة بلا حدود، وانضمت إلى الشركات أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بالمحافظة، أن نشاط المبادرات المجتمعية لريادة الأعمال الزراعية، أحد أنشطة مشروع الإدارة المستدامة والذي يستهدف تكوين كيانات تخدم استدامة النظام البيئي الزراعي لمركز الخارجة، فالشركات المساهمة يمكن أن تسهم في تدوير مخلفات النخيل والذي يعد العقبة الرئيسية لمزارعي الواحة سواء لتصنيع الكمبوست أو الفيرمي أو أعلاف الدواجن والماشية.

كما أنه يمكنهم المساهمة في تحسين النظم الغذائية لأهالي الواحة وخصوصا الأطفال من خلال إمدادهم بالألبان المبسترة والمنتجات الغذائية الخالية من الكيماويات أو الخضروات المجففة أو النباتات الطبية والعطرية.

الشركات المساهمة والناشئة

ومن الشركات المساهمة والناشئة، شركة EMY Herbs، وهي شركة تم تأسيسها بواسطة 3 سيدات لإنتاج وتجفيف النباتات الطبية والعطرية، وشركة تاستي فوود فالي tasty food valley شركة ناشئة تعمل في مجال إنتاج وتجفيف الخضروات بدون كيماويات، وشركة فيرمي فالي Vermi Valley تعمل في مجال إنتاج الأسمدة من تدوير مخلفات نخيل البلح، وشركة Healthy Milk شركة ناشئة تعمل في مجال تصنيع منتجات الألبان وتعزيز القيمة المضافة للألبان المنتجة محليًا، وشركة المزرعة السعيدة شركة ناشئة تعمل في مجال إنتاج الأعلاف الحيوانية من تدوير مخلفات النخيل والبلح غير القابل للتداول ونوى البلح.

كما تضمنت الشركات، شركة كمبوست مصر Compost Misr شركة ناشئة تعمل في مجال إنتاج الأسمدة من تدوير مخلفات نخيل البلح، حيث تم تسجيل الشركات جميعها رسميًا بهيئة الاستثمار كشركات ذات مسئولية محدودة ولها سجل تجاري وبطاقة ضريبية وضمن منظومة الاقتصاد الرسمي، والشركة الواحدة مكونة من فريق من 3 إلى 4 شركاء من بينهم امرأة أو اثنين على الاقل.