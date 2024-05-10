المغني الشاب عطار يطرح كليب أغنية «العالم والعلم»

طرح المطرب الشاب عطار، فيديو كليب أغنيته الجديدة، «العالم والعلم» على اليوتيوب، والمنصات الموسيقية الرقمية، وهي أغنية كلماته وألحانه، وتوزيع موسيقى، رامي المصري، وإخراج ديكستر، وإنتاج شركة «مزيكا».

يقدم عطار فى هذه الأغنية، شكلا جديدا ومختلفا عما قدمه من قبل، ودارت فكرة التصوير في إطار بسيط، يتناسب مع مفهوم كلمات الأغنية.

يذكر أن عطار يستكمل مشواره الذي بدأه فى فبراير الماضى، مع شركة مزيكا بأغنية «أنا جيت أكحلها عميت»، والتي حققت حوالي 12 مليون مشاهدة على اليوتيوب.

وتقول كلمات أغنية «العالم والعلم»:

أنا العالم والعلم.. أنا الواقع والحلم

أنا الفارس الوارث أنا العلاج والسم

أنا السلم والحرب

أنا الشرق والغرب

أنا كتير في الدنيا

أنا العقل والقلب

مش واضح بس أجي في الصالح

مش مش مشكلة لو تمشي مصالح

أنا فاهم مش عامل فاهم

ثق في أخوك مش ابن إمبارح

الكالح دوقته المالح

متواضع بس لساني جارح

قلبي أبيض ولا يمكن أسامح

نتصالح لا مفيش نتصالح

نتكلم لا مفيش نتكلم

نتناقش فكك يا معلم

نتشارك في الحق هشارك

نتفاهم أعذرني يا فندم

أنا الحلو مش مر أنا البحر والبر

أنا الخضرة أنا اليابس ياااا أنا الخير والشر

أنا النفس والنفس أنا الضل والشمس

أنا الغايب الحاضر يااا أنا الكاتب والنص

مش واضح بس اجي في الصالح

مش مش مشكله لو تمشي مصالح

أنا فاهم مش عامل فاهم

ثق في أخوك مش ابن إمبارح

الكالح دوقته المالح

متواضع بس لساني جارح

قلبي أبيض ولا يمكن أسامح

نتصالح لا مفيش نتصالح

نتكلم لا مفيش نتكلم

نتناقش فكك يا معلم

نتشارك في الحق هشارك

نتفاهم اعذرني يا فندم

أنا العالم والعلم .. أنا الواقع والحلم

أنا الفارس الوارث أنا العلاج والسم

أنا السلم والحرب

أنا الشرق والغرب

أنا كتير فى الدنيا

أنا العقل والقلب