المؤبد لقاتل عطار في الزيتون بسبب خصومة ثأرية

أصدرت محكمة جنايات القاهرة، حكمًا بالسجن المؤبد على المتهم بقتل تاجر عطارة في الزيتون بسبب خصومة ثأرية بين الطرفين.

اعترافات المتهم

وتعود الواقعة عندما ضبطت أجهزة الأمن بالقاهرة المتهم بقتل تاجر عطارة داخل محله بمنطقة الزيتون، وأدلى المتهم باعترافات سابقة، بقتله المجني عليه نتيجة خصومة ثأرية بين العائلتين، وقرر الانتقام منه وقتله.

وقال المتهم أمام جلسة استماع للنيابة العامة، إنه اشترى سلاحًا ناريًا لقتل المجني عليه، واستعان بصديق لمراقبة المكان ومساعدته على الهروب بعد تنفيذ عملية الثأر.

تفاصيل الواقعة

وتلقى قسم شرطة الزيتون بلاغًا بمقتل أحد تجار العطارة في منطقة الزيتون علي يد عامل رميًا بالرصاص، وأمرت النيابة بتشريح جثه المجني عليه وسرعة التحريات، وضبط وإحضار المتهم، الذي اعترف بارتكاب الجريمة بسبب خصومة ثأرية بينه وبين المجني عليه، واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضده.