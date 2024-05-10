تحديث جديد في واتساب ينتظره الملايين.. كيف يصبح شكله الجديد؟

دائما يحرص تطبيق المراسلة الفورية «واتساب» على إجراء التحديثات والميزات بشكل دوري للحفاظ على الخصوصية والأمان، ولكن هذه المرة قام التطبيق على تحديث واجهة التطبيق الخاصة به لكل من iOS وأندرويد.

وبحسب موقع «wabetainfo»، تكون بعض التغييرات الجديدة دقيقة للغاية، والبعض الآخر أكثر وضوحًا، فهي تزيد من وظائف التطبيق مع الحفاظ على عناصره البسيطة والتي يمكن للمستخدم الوصول إليها بسهولة.

ومع التغييرات الجديدة، تظهر تخطيطات نظام تشغيل iOS وأندرويد للتطبيق بشكل متشابهة مع التغييرات السابقة، بحسب ما ذكرته الشركة في مدونة لها، مشيرة إلى أنه تم اختيار واجهة واتساب الخضراء الجديدة والمتسقة، كما أن حصل التطبيق لنظام أندرويد على وضه مظلم، فضلا عن تباين أعلى ونغمات تكون عميقة من أجل تقليل إجهاد العين في الإضاءة المنخفضة.

وجاءت من ضمن التحديثات التي وفرها تطبيق واتساب، هى تحديث أيقونات التطبيق بمظهر مستدير ومحدد، كما أن تم إعداة تصميم الرسوم التوضيحية، وكذلك خلفات رسومات الشعار المبتكرة.

خلال الأيام الماضية، أعلن التطبيق دمج الحالات مع تحديثات القنوات في تبويب موحد تحت شعار «المستجدات»، وقام بإدخال تغييرات تصميمية جديدة تظهر في النسخة التجريبية الأخيرة لتطبيق واتساب على نظام تشغيل أندرويد.

جاء هذا التغيير بناء على رد فعل المستخدمين الذين أبدوا استياءهم من طريقة عرض الحالات بجانب تحديثات القنوات وذلك بهدف تمكين المستخدمين من التحقق بصريًا من الحالات دون الحاجة إلى الاعتماد فقط على صورة الملف الشخصي،