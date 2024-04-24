موعد إطلاق نظام التشغيل أندرويد 15.. مميزات مذهلة

في خطوة مميزة لتعزيز تجربة المستخدم في عالم الهواتف الذكية، أطلقت شركة جوجل العالمية نسخةً تجريبية من نظام التشغيل أندرويد 15، الذي ستعمل به هواتف الأندرويد لعامي 2024 و2025، ما دفع المستخدميون إلى البحث عن المٌميزات التي يٌقدمها التحديث الجديد قبل تفعيل النسخة النهائية منه، التي نرصدها في السطور التالية.

تحديثات نظام التشغيل أندرويد 15

الإصدار الأحدث من نظام التشغيل أندرويد يقدم تحسينات ملحوظة في تجربة المستخدم ويٌعزز قدرته على الاستفادة الكاملة من هاتفه الذكي، بحسب المهندس محمد الحارثي خبير أمن المعلومات الذي أوضح خلال حديثه لـ«الوطن»، أن نظام التشغيل أندرويد 15 يأتي بواجهة مذهلة تُضفي مظهرًا جديدًا ومُبهجًا على الهواتف الذكية، إذ تمت إعادة تصميم الأيقونات والقوائم وشريط الإشعارات، مما يخلق تجربة تفاعلية مٌمتعة للمٌستخدمين، كما يعكس التغيير في واجهة المٌستخدم التزام جوجل المستمر بتقديم تجارب مٌبتكرة للمستخدمين.

تعزيز تقنية تحديد المواقع الجغرافية

من بين المزايا الأخرى التي يقدمها نظام التشغيل أندرويد 15 لتحسين تجربة المستخدم، دعم مشاركة الشاشة الجزئية، التي تٌتيح للمستخدمين مٌشاركة مٌحتوى محدد من شاشتهم مع الآخرين، مما يٌسهل عليهم مشاركة الأفكار والمعلومات بطريقة أكثر فاعلية، وبحسب «الحارثي» يدعم النظام الحديث دمج الوصول للأقمار الصناعية ويعزز دقة تحديد المواقع، مٌيسراً على المستخدمين الوصول إلى المعلومات الجغرافية في المناطق النائية أو ذات الإشارة الضعيفة.

متى يتم تطبيق نظام التشغيل أندرويد 15؟

وتوقع «الحارثي»، إطلاق نظام التشغيل أندرويد 15 بشكل رسمي في شهر أكتوبر القادم لنكون على موعد مع التحسينات سالفة الذكر، بالإضافة إلى مٌميزات أخرى تتعلق بالتقاط الصور، إذ يتضمن تحديثًا لتطبيق الكاميرا، مما يسمح للمٌستخدمين بمزيد من التحكم في إعدادات الكاميرا ووظائفها لالتقاط صور أفضل، كما يتضمن فترة تهدئة للإشعارات، حيث يٌمكن للمٌستخدمين تقليل التشتت والإزعاج الذي قد ينتج عن الإشعارات المستمرة.