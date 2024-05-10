خريطة قوافل حياة كريمة الطبية حتى 16 مايو.. الكشف والعلاج مجانا

أطلقت مؤسسة حياة كريمة، عددا من القوافل الطبية المجانية خلال الأسبوع الجاري، تضم عددًا من التخصصات الطبية المختلفة في شتى أنحاء الجمهورية، بهدف إجراء الكشف الطبي والعلاج المجاني للمواطنين، الأولى بالرعاية.

قوافل حياة كريمة المجانية

كشفت حياة كريمة عن خريطة توزيع القوافل الطبية، خلال الأيام المقبلة، في 7 محافظات، ضمن برنامج القوافل الطبية الشامل، خلال الفترة بين 11 وحتى 16 مايو الجاري، موضحة أن الأنشطة تتم بالشراكة مع المستشفيات الجامعية ووزارة الصحة.

أماكن القوافل الطبية

تنتشر القوافل الطبية المجانية في الأماكن التالية:

ـ قرية دلبشان، مركز كفر الزيات، محافظة الغربية، يوم 11 مايو.

ـ قرية اسحاقة، مركز كفر الشيخ، محافظة كفر الشيخ، يوم 11 مايو.

ـ قرية العووانة، مركز اهناسيا، محافظة بني سويف، يومي 11 و12 مايو.

ـ مركز الإسماعيلية، محافظة الإسماعيلية، يوم 13 مايو.

ـ قرية الصفا والمروة، مركز وادي النطرون، محافظة البحيرة، يومي 13 و14 مايو.

ـ قرية خباطة، مركز قطور، محافظة الغربية، يوم 14 مايو.

ـ قرية خليج قبلي، مركز مطوبس، محافظة كفر الشيخ، يوم 15 مايو.

ـ قرية المنوات، مركز أبو النمرس، محافظة الجيزة، يوم 15 مايو.

ـ قرية صلاح الدين، مركز بدر، محافظة البحيرة، يومي 15 و16 مايو.

ـ قرية نزلة البرقي، مركز الفشن، محافظة بني سويف، يومي 15 و16 مايو.

ـ قرية منيل جويدة، مركزأشمون، محافظة المنوفية، يوم 16 مايو.

ـ كفر مليج، مركز بركة السبع، محافظة المنوفية، يوم 16 مايو.