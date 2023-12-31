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خريطة القوافل الطبية المجانية لشهر يناير بالدقهلية.. الأماكن والمواعيد

كتب:

آية حسنين
03:15 م | الأحد 31 ديسمبر 2023
قافلة طبية

قافلة طبية

أعلن الدكتور شريف مكين وكيل وزارة الصحة بالدقهلية، تنظيم المديرية خطّة القوافل العلاجية التي ستجرى في مختلف الإدارات خلال شهر يناير المقبل، على مدار 5 مرات بالقرى.

قوافل طبية بالدقهلية

وأوضح مكين، أن القوافل الطبية تتواجد بالقرى الأكثر احتياجًا على مدار الشهر بمختلف التخصّصات الطبيّة مع صرف علاج، وكذلك تحويل الحالات المضطرة إلى المستشفيات مع إمكانية العلاج والجراحة على نفقة الدولة.

جدول القوافل الطبية

وجاء الجدول المحدّد للقوافل الطبيّة على مدار شهر يناير من خلال صحة الدقهلية كالتالي:

- يوم 1 و2 قرية الأمل بمركز بلقاء.

- يوم 8 و9 قرية منشأة النصر بمركز شربين.

- يوم 15 و16 قرية الرحمانية بمركز ميت غمر.

- 22 و23 قرية ميت دمسيس بمركز أجا.

- يوم 29 و30 قرية أبو المعاطي الباز بمركز بني عبيد.

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بقلم آية حسنين