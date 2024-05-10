«حياة كريمة» تطلق قوافل تعليمية في محافظة الشرقية

تهتم المبادرة الرئاسية لدعم وتطوير الريف المصري «حياة كريمة» بالارتقاء بحياة المواطن المصري، وتقديم كافة أشكال الحياة المختلفة، والتفتت المبادرة الرئاسية لطلاب الثانوية العامة، فعملت على تنظيم قوافل تعليمية من أجل المراجعة المناهج، وذلك في محافظة الشرقية وبدأت تلك القوافل التعليمية منذ أمس وتستمر لليوم.

المواد الدراسية المختلفة

وتأتي تلك القوافل بالتعاون بين مؤسسة «حياة كريمة» عضو التحالف الوطني، وتحت إشراف وزارة الشباب والرياضة بمحافظة الشرقية، ويهدف ذلك إلى تعزيز العملية التعليمية، للمراحل الدراسية المختلفة، وتضم القوافل مراجعات في مواد دراسية مختلفة منها: «اللغة العربية، الفيزياء، التاريخ، الكيمياء، والفلسفة».

وأوضحت «حياة كريمة» في بيانها أن البرنامج يشمل شرحًا مفصلًا للمفاهيم الصعبة وتقنيات الإجابة الفعالة على الامتحانات، مقدمًا من قبل مجموعة من المعلمين المتميزين والخبراء في مجالاتهم.

أماكن القوافل التعليمية

وأقيمت قوافل «حياة كريمة» التعليمية في مدرسة الحسينية الثانوية العسكرية ونادي بلبيس الرياضي، إقبالاً ملحوظًا من الطلاب، مما يعكس أهمية تلك المبادرات التعليمية، كما تم التأكيد على أهمية التعرف على نظام الأسئلة الجديد الذي وضعته وزارة التربية والتعليم.