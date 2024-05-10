محمد مرعي: رفض أمريكا العملية الإسرائيلية برفح الفلسطينية نابع من ضغوط مصرية

قال محمد مرعي، كبير باحثين بالمركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية، إن إسرائيل كانت لديها خطط وأعلنت عنها بشكل صريح على لسان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ومنذ يناير الماضي وهو يتحدث عن خطة اجتياح رفح الفلسطينية، وما عطل هذة الخطة الإسرائيلية حتى الآن كانت الإرادة والقيادة المصرية.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «اليوم»، المذاع على قناة «DMC»، أن مصر من خلال اتصالاتها مع الجانب الأمريكي حذرت من خطورة هذة الخطوة، وبالتالي الموقف الأمريكي الذي تشكل من رفض أي عملية عسكرية إسرائيلية موسعة في مدينة رفح الفلسطينية كان في الأساس نابعًا من مطالبات وضغوط مصرية.

وتابع: منذ الأمس وحتى اليوم هناك بعض الصحف الإسرائيلية مثل صحيفة «معاريف»، تتحدث على أن مصر من خلال التواصل مع مدير الاستخبارات المركزية الأمريكية أثناء وجوده في القاهرة، وكان ذلك جزء رئيسي من المفاوضات التي شهدتها القاهرة، والتي كانت تهدف للوصول الى إتفاق ومنع التصعيد، أكدت أن أي عملية عسكرية إسرائيلية أو اجتياح عسكري إسرائيلي في رفح الفلسطينية ستكون له تأثيرات ليس فقط على الأمن والسلم، بل ستكون له تأثيرات سلبية على اتفاقيات السلام ما بين مصر وإسرائيل واتفاقية كامب ديفيد».