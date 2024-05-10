صحيفة عبرية: القاهرة تهدد تل أبيب بإلغاء كامب ديفيد في حالة اجتياحها لرفح الفلسطينية

أفادة صحيفة «جا دي أن حدشوت» العبرية، بأن القاهرة أبدت احتجاجها لدى الإدارة الأمريكية على سلوك إسرائيل خلال الأيام الماضية والعمليات العكسرية في رفح، منوهة إلى أن تعليق إرسال شحنات الأسلحة الأمريكية إلى إسرائيل يرتبط أيضًا جزئيًا باحتجاج القاهرة على العمليات العسكرية برفح.

تصعيد في اللهجة الإعلامية المطالبة بإلغاء اتفاقيات كامب ديفيد

وكانت صحيفة معاريف العبرية، أشارت إلى أن هناك تصعيد في اللهجة الإعلامية، المطالبة بإلغاء اتفاقيات كامب ديفيد، للضغط على دولة إسرائيل بالتراجع عن عملياتها العسكرية في رفح الفلسطينية.

جدير بالذكر أن مصر طلب للمرة الأولى منذ بداية الحرب على غزة، سائقي شاحنات نقل المساعدات أن يخلوا منطقة معبر رفح من الجانب المصري، بجانب مواصلة تعزيز الإجراءات الأمنية في المعبر المصري، الأمر الذي فسره الإعلام العبري بوجود تخوفات من تدهور الأوضاع الأمنية في المنطقة الحدودية.