عضو أمناء التحالف الوطني: انتخاب المجلس انطلاقة قوية للعمل الأهلي في مصر

عبرت مؤسسة الأورمان، عن اعتزاها وفخرها باختيارها ضمن عضوية أول مجلس أمناء للتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي، بعد صدور القرار الجمهوري رقم 149 لسنة 2024 بإنشاء التحالف الوطني.

وقال محمود فؤاد، عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، نائب رئيس جمعية الأورمان الرئيس التنفيذي لمؤسسة مستشفى شفاء الأورمان، إنه خلال الاجتماع الأول للجمعية العمومية للتحالف الوطني، تم انتخاب 21 لعضوية مجلس الأمناء، لافتاً إلى أن رئيس الجمهورية سيعين 4 أعضاء، موضحاً أن المكتب التنفيذي سيتم اختياره من مجلس الأمناء عقب اكتماله.

وأكد عضو مجلس أمناء التحالف الوطني، في تصريح لـ "الوطن" على التعاون الكامل مع التحالف، خلال الفترة القادمة، من أجل تحقيق الأهداف السامية التي أطلق التحالف من أجلها، وتعميق مفهوم التطوع في العمل الأهلي وتنمية المجتمع، بالإضافة إلى تعبئة الجهود الفردية والجماعية لإحداث مزيد من التنمية الاجتماعية والاقتصادية.

وأشار إلى أن انتخاب مجلس أمناء التحالف، وعقد جمعيته العمومية الأولى يمثل، انطلاقة قوية للعمل الأهلي في مصر، وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية، والتوزيع العادل للخدمات على الفئات الأولى بالرعاية و المستحقة للدعم، بالإضافة إلى دعم تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة.