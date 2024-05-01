أرقام ضخمة لتنمية سيناء.. مليارات الجنيهات لدعم الحماية الاجتماعية (تفاصيل)

أرقام ضخمة تؤكد الجهود الحثيثة للتنمية في سيناء، كشفت عنها وزارة التضامن الاجتماعي، والتي نفذت عددا من التدخلات والجهود سواء على مستوى الحماية الاجتماعية أو المشروعات الصغيرة ومتناهية الصغر، فضلا عن تحمّل المصروفات الدراسية عن الطلاب الأكثر احتياجا.

1.2 مليار جنيه تكلفة الإغاثة المحلية

أول هذه الأرقام هي قيمة التحويلات النقدية والمساعدات الاجتماعية للأسر الأولى بالرعاية والتي بلغت 3.6 مليار جنيه، بجانب 1.2 مليار جنيه تكلفة الإغاثة المحلية للأسر محدودة الدخل والمتضررين من العمليات الإرهابية، فضلا عن رفع كفاءة 213 وحدة متهدمة بتكلفة 51 مليون جنيه.

63 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة

تضمنت الأرقام تخصيص 224 مليون جنيه للمشروعات متناهية الصغر في محافظة سيناء، و270 مليون تكلفة تمويل عمليات استثمارية وإسكان لإجمالي 4200 أسرة، ورفع كفاءة 100 مدرسة تشمل 53 ألف طالب، بجانب صدور 63 ألف بطاقة خدمات متكاملة لذوي الإعاقة حتى أبريل 2024، بجانب استحداث 2 مخزن لمهمات الإغاثة من خلال الهلال الأحمر المصري.

دعم 54 ألفا من ذوي الإعاقة بـ82 مليون جنيه

وميكنت وزارة التضامن الاجتماعي 12 مكتبا لتأهيل لذوي الإعاقة ورفع كفاءتهم حتى مارس 2024، وعملت على حفر آبار وتكلفة شراء سيارات مياه بتكلفة 47 مليون جنيه، كما تحملت تكلفة مصروفات جميع الطلاب غير القادرين في المدارس والجامعات، ودعمت 54 ألفا من ذوي الإعاقة بـ82 مليون جنيه.