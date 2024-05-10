تفاصيل هجوم روسيا على شرقي أوكرانيا.. وكييف تخلي بلدات في المنطقة

أعلنت وزارة الدفاع الأوكرانية أن روسيا بدأت هجومًا بريًا في شمال شرقي البلاد، تحديدًا في منطقة خاركيف بالمناطق التي تشتد فيها معارك بين القوات الأوكرانية والجيش الروسي.

وأفادت وزارة الدفاع الأوكرانية بأنه في نحو الساعة الخامسة صباحا حاولت القوات الروسية اختراق خطوط الدفاع الأوكرانية تحت غطاء من المركبات المدرّعة.

وأكدت مصادر عسكرية أوكرانية أن القوات الروسية تقدمت مسافة كيلومتر واحد في المنطقة، فيما أخلت كييف بلدات حدودية من سكانها.

مسؤول أوكراني: هناك عمليات إجلاء جارية في عدة بلدات

وقال مسؤول محلي في خاركيف شرق أوكرانيا إن هناك عمليات إجلاء جارية في عدة بلدات بالمنطقة بينها فوفشانسك والتي يبلغ تعدادها 3000 نسمة وذلك بعد تعرضها إلى «قصف مكثف».

فيما تحاول القوات الروسية إقامة «منطقة عازلة» في منطقة خاركيف شمال أوكرانيا، لمنع القوات الأوكرانية من قصف الأراضي الروسية.

حاكم المنطقة: هناك قتال في عدة أجزاء من خط التماس

وأكد حاكم المنطقة الذي عينه الروس فيتالي غانتشيف، أنه نشب قتال قرب الحدود وحث المدنيين على الاحتماء، وأن هناك قتالا لعدة أجزاء من خط التماس، بما في ذلك مناطق حدودية في منطقة خاركيف، مطالبا السكان القاطنين في هذه المناطق بتوخي الحذر وعدم مغادرة الملاجئ إلا للحاجة القصوى.