10 معلومات عن ميخائيل ميشوستين بعد ترشيحه لرئاسة وزراء روسيا

قال رئيس مجلس الدوما الروسي فياتشيسلاف فولودين، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، رفع اسم ميخائيل ميشوستين مرشحا لرئاسة الوزراء مجددا بعد أن قدم ميشوستين استقالته في أعقاب تنصيب بوتين رئيسا 7 مايو الجاري، على أن يصوت مجلس الدوما على قبول ترشيح ميشوستين في جلسته العامة اليوم الجمعة، وفقا لروسيا اليوم.

من هو ميخائيل ميشوستين المرشح لرئاسة وزراء روسيا مجددا؟

واستعرضت صحيفة «فرانس برس» أبرز المعلومات عن ميخائيل ميشوستين.

1- ميخائيل ميشوستين مهندس ورجل اقتصاد

2- تصفه وسائل الإعلام العامة في روسيا بأنه «الشخصية التي خدمت الدولة بفعالية»

3- وصفته روسيا اليوم بأنه مبتكر «أفضل نظام لتحصيل الضرائب في العالم»

4- التحق بالإدارة الروسية في 1998

5- عمل رئيسا لصندوق استثماري في القطاع الخاص

6- عيين ميخائيل ميشوستين في عام 2010 رئيسا لدائرة الضرائب

7- شغل منصب نائب الوزير المسؤول عن الضرائب

8- عمل في عديد الوكالات الحكومية

9- واحد من أبرز المروجين لرقمنة الاقتصاد الروسي

10- أنشأ قاعدة بيانات مركزية لتحسين كفاءة عملية تحصيل الضرائب في روسيا