إعادة تنصيب ميخائيل ميشوستين رئيسا لوزراء روسيا

أفادت وكالة روسيا اليوم بأن مجلس الدوما الروسي قبل خلال جلسته المنعقدة اليوم الجمعة، إعادة تكليف الرئيس فلاديمير بوتين، لرئيس الحكومة ميخائيل ميشوستين بترؤس الوزراء وتشكيل الحكومة بعد ان تقدم باستقالته 7 مايو الجاري بالتزامن مع تنصيب بوتين رئيسا لولاية خامسة.

375 نائبا وافقوا على ترشيح ميشوستين رئيسا لوزراء روسيا

وشهد مجلس الدوما الروسي التصويت لصالح ميشوستين إذ صوت 375 نائبا بالموافقة فيما امتنع 57 نائبا عن التصويت.

وفي نفس السياق شكر ميشوستين النواب على موافقتهم على ترشيحه، موضحا أن بموافقتهم أيدوا مقترح الرئيس الروسي بوتين، وأن سيقدم مرشحيه للحقائب الوزارية ونواب الوزراء في مجلس الدوما خلال أيام.

قائمة المرشحين خلال 14 يوما

جدير بالذكر من المتوقع أن يقدم ميشوستين إلى الرئيس بوتين أسماء المرشحين في موعد لا يزيد عن أسبوع من تعيينه من أجل تشكيل الهيئات التنفيذية الفدرالية وفي غضون أسبوعين (14 يوما) سيرفع رئيس الوزراء إلى مجلس الدوما قائمة مرشحيه لمناصب نواب رئيس الوزراء، والوزراء الفيدراليين، باستثناء وزارات الأمن الداخلي والدفاع والخارجية الخاضع تشكيلها لإجراءات خاصة.