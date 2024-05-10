في الجمعة الـ31 منذ اندلاع طوفان الأقصى.. قرار لصالح فلسطين وليبيا تدخل على الخط

شهدت الجمعة الـحادية والثلاثين منذ اندلاع طوفان الأقصى في السابع من أكتوبر 2023، عدة بوادر إيجابية تجاه فلسطين التي تمر عليها هذا الأسبوع في 15 مايو ذكرى النكبة وإعلان قيام دولة الاحتلال الإسرائيلي.

قرار في صالح فلسطين

بحسب «القاهرة» الإخبارية، أعلنت الجمعية العامة للأمم المتحدة اليوم الجمعة 10 مايو تبني مشروع قرار بأحقية دولة فلسطين بالعضوية الكاملة، بموافقة 143 ورفض 9 أعضاء وامتناع 25 عضو عن التصويت.

ترحيب مصري

ورحبت مصر بالتعليق، في بيان صادر عن وزارة الخارجية، يوم 10مايو الجاري، بتصويت أغلبية أعضاء الجمعية العامة للأمم المتحدة لصالح القرار الذي قدمته المجموعة العربية لدعم أهلية دولة فلسطين في العضوية الكاملة بالمنظمة الدولية.

قرار تاريخي

واعتبرت مصر، بحسب البيان المنشور عبر صفحة الخارجية على «فيسبوك»، أن صدور هذا القرار التاريخي، بمثابة تجسيد لواقع وحقيقة تاريخية على الأرض، واعتراف بحقوق شعب عانى لأكثر من سبعة عقود من الاحتلال الأجنبي، منوهة بأهمية توقيت صدور هذا القرار في مرحلة دقيقة تمر بها القضية الفلسطينية في ظل اعتداءات إسرائيلية غير مسبوقة على الشعب الفلسطيني وحقوقه.

ليبيا تدخل على الخط

لم يكن هذا الخبر الإيجابي الوحيد، فقد أعلنت محكمة العدل الدولية في بيان لها مساء اليوم، بعد ساعات قليلة من موافقة الأمم المتحدة على مشروع قرار عضوية فلسطين الكاملة في الأمم المتحدة، أن ليبيا تتقدم بطلب للانضمام إلى القضية التي رفعتها جنوب إفريقيا ضد دولة الاحتلال بسبب ارتكابها جرائم إبادة جماعية في قطاع غزة.

ارتفاع أعداد الشهداء

ولكن لا تسير الأخبار كلها إيجابية فقد كشفت وزارة الصحة بغزة اليوم الجمعة عن ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة إلى 34943 شهيدًا.