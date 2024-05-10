اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. إعلام إسرائيل يشن «الهجوم» على مصر

تقرأ في عدد «الوطن» غدا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:

الصفحة الأولى

- إعلام إسرائيل يشن «الهجوم» على مصر

- «معاريف»: «القاهرة» تهدد «تل أبيب» بإلغاء «كامب ديفيد» لوقف عملياتها فى رفح الفلسطينية.. و«شكرى» لنظيره الأمريكى: وقف إطلاق النار فى غزة ضرورة حتمية

- قوات الاحتلال تواصل حرب الإبادة فى غزة

- وزير الزراعة: مصر تدعم جهود أفريقيا فى التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى

- وزراء أفارقة يشيدون بدور مصر فى مواجهة نقص الإمدادات عالمياً

- السرب.. الفن يقف في صف الوطن لمواجهة الظلام

- «المتحدة» رصدت ميزانية ضخمة لإبراز بطولات القوات المسلحة والفيلم استوفى كل أضلاع النجاح

- «السقا»: عناصر العمل مبهرة.. والمؤلف: الكتابة استغرقت شهوراً من البحث

- «التضامن»: نسعى لتحسين مستوى خدمات كبار السن

- حملات للتوعية باحتياجات المسنين.. والانتهاء من منهج مهنة المرُافق

- للعام السابع على التوالى «إعلامى الوزراء» ينفى شائعات تجارة الأعضاء

- «جوميز» يستقر على ملامح تشكيل الزمالك.. وعودة «زيزو وجابر وفتوح»

- غيابات فى الأهلى أمام البلدية.. والمقاولون والمصرى فى مواجهة الاتحاد وبيراميدز

الصفحة الثانية

- وزير العمل: «مهنى 2030» مشروع دولة لتدريب مليون

- مواطن سنوياً على مهن تحتاجها السوق داخلياً وخارجياً

- «شحاتة»: هدفنا تنمية مهارات الشباب وتقنين أوضاع المراكز الخاصة وتقديم مناهج تدريبية تتماشى مع المتغيرات والتحديات

- مباحثات «مصرية - يونانية» للتعاون فى ملفات الهجرة والتدريب من أجل التوظيف

- «جندى»: تفعيل مذكرة العمالة الموسمية مع «أثينا» للعمل فى قطاع الزراعة

- «البيئة»: 34 مليون دولار لمواجهة التغيرات فى الساحل الشمالى والدلتا

- «آمنة»: تقديم الدعم لتنفيذ منظومة إدارة المناطق الساحلية

- إزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالى وبنى سويف الجديدة

- بدء التشغيل التجريبى بالركاب لمحطات مترو الخط الثالث من التوفيقية حتى جامعة القاهرة الأربعاء المقبل

الصفحة الثالثة

- الإعلام العبرى يشن هجوماً على مصر.. وخبراء: مصر تعمل فى صمت

- «معاريف»: مصر تضغط على إسرائيل لإلغاء «كامب ديفيد» بسبب العمليات فى رفح الفلسطينية.. وطارق فهمى: الإعلام العبرى يحاول لفت الأنظار عن إخفاقات الاحتلال ويجب الاشتباك معه

- «القاهرة» تباشر عمليات الوساطة والتهدئة بهدف الوصول إلى هدنة دون الدخول فى مهاترات إعلامية

- إسرائيل تواصل حرب الإبادة فى غزة.. وتركيز مكثف للغارات على رفح الفلسطينية

- سقوط عشرات الشهداء والمصابين.. ومستوطنون يحرقون مقر «أونروا» بالقدس.. ومدير المكتب والموظفون يطفئون الحريق بأنفسهم.. والاحتلال يتجاهل زيادة العنف

- قوات الاحتلال تمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة وتنكل بالمقدسيين عند باب الأسباط

- .. واستمرار الرفض الشعبى العالمى ضد العدوان الإسرائيلى

- الآلاف يرفعون العلم الفلسطينى بمدينة «مالمو» رفضاً لمشاركة مغنية إسرائيلية بمهرجان مسابقة الأغنية الأوروبية

- ومظاهرات طلابية فى جامعات «أكسفورد وكامبريدج وكوليدج لندن وبرمنجهام وليفربول ومانشستر وكولومبيا ونيويورك»

- «بايدن»: لن نزود تل أبيب بأسلحة لو اقتحمت رفح الفلسطينية.. و«واشنطن بوست»: البنتاجون أوقف أسلحة لجيش الاحتلال

- مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: «نظرية الدومينو» تهدد الشرق الأوسط

الصفحة الرابعة

- السرب.. العمل الفنى رفع شعار «كامل العدد» بجميع دور العرض وتصدّر الإيرادات

- «السقا»: كل عناصر العمل مبهرة وشجعتنى على الموافقة خاصة أن شخصية «على المصرى» تتميز بالقدرة على التعامل مع كل الجهات.. والمؤلف: كتابة السيناريو استغرقت شهوراً من البحث

- نقاد: يوثق ملحمة وطنية مهمة بأعلى التقنيات الفنية.. وأكد قدرة مصر على الثأر لأبنائها

- «الشناوى»: توقيت طرح العمل بالسينما جاء مناسباً.. و«ماجدة»: بطولة عسكرية نفخر بها.. و«سعد الدين»: «المتحدة» أسهمت فى توثيق البطولات

- مقال رأي لـ لينا مظلوم، بعنوان: السرب.. «البلد ليها صاحب»

الصفحة الخامسة

- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: فرحة ما تمت

- مقال رأي لـ ناصر عبدالرحمن، بعنوان: شجرة الصور.. الأحلام

- مقال رأي لـ محمد مغربي، بعنوان: ألغاز طوفان الأقصى

- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: ماذا نفعل لنصرة أهل غزة؟

الصفحة السادسة

- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: المراكز الثقافية للدول في الخارج

- مقال رأي لـ رحاب لؤي، بعنوان: مذكرات أم سامة «4» لا أنام

- مقال رأي لـ عبدالعزيز سلامة، بعنوان: غريبة بين أهلها

- مقال رأي لـ أشرف شرف، بعنوان: عصام الشماع.. الفيلسوف التائه

الصفحة السابعة

- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: بارقة الأمل من أحرار العالم

- مقال رأي لـ محمد غالب، بعنوان: عن مسلات مصرية رأيتها في روما

- مقال رأي لـ الأب بطرس دانيال، بعنوان: الحب الأعظم

- مقال رأي لـ إنجي الطوخي، بعنوان: فلتسقط جروبات الماميز «1» وتحيا حرية الأمهات

الصفحة الثامنة

- أحمر وأصفر «ع السكين».. «المعرقة والطاووس والأسكاتا» تتنافس فى مزاد بطيخ

- لا للتدخين.. إياد نصار: السيجارة إكسسوار ضعيف للممثل

- مهندسة العرائس.. إبداعات «هند» من «الأميجرومى» على هوى الأطفال

- بخلاف الأيتام والمعاقين.. سيارات «الكفراوى» لخدمة مصابى فلسطين مجاناً

- «دويتو» سياحى.. أمريكى ووالدته يروجان لمصر: هنعيش فيها