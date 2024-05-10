اقرأ في عدد «الوطن» غدا.. إعلام إسرائيل يشن «الهجوم» على مصر
كتب:
محمد عزالدين
07:09 م | الجمعة 10 مايو 2024
عدد «الوطن» غدا
تقرأ في عدد «الوطن» غدا السبت، موضوعات وقضايا جديدة من وجهات نظر مختلفة، حول الشأنين المحلي والدولي، وإلى أبرز العناوين:
الصفحة الأولى
- إعلام إسرائيل يشن «الهجوم» على مصر
- «معاريف»: «القاهرة» تهدد «تل أبيب» بإلغاء «كامب ديفيد» لوقف عملياتها فى رفح الفلسطينية.. و«شكرى» لنظيره الأمريكى: وقف إطلاق النار فى غزة ضرورة حتمية
- قوات الاحتلال تواصل حرب الإبادة فى غزة
- وزير الزراعة: مصر تدعم جهود أفريقيا فى التنمية المستدامة وتحقيق الأمن الغذائى
- وزراء أفارقة يشيدون بدور مصر فى مواجهة نقص الإمدادات عالمياً
- السرب.. الفن يقف في صف الوطن لمواجهة الظلام
- «المتحدة» رصدت ميزانية ضخمة لإبراز بطولات القوات المسلحة والفيلم استوفى كل أضلاع النجاح
- «السقا»: عناصر العمل مبهرة.. والمؤلف: الكتابة استغرقت شهوراً من البحث
- «التضامن»: نسعى لتحسين مستوى خدمات كبار السن
- حملات للتوعية باحتياجات المسنين.. والانتهاء من منهج مهنة المرُافق
- للعام السابع على التوالى «إعلامى الوزراء» ينفى شائعات تجارة الأعضاء
- «جوميز» يستقر على ملامح تشكيل الزمالك.. وعودة «زيزو وجابر وفتوح»
- غيابات فى الأهلى أمام البلدية.. والمقاولون والمصرى فى مواجهة الاتحاد وبيراميدز
الصفحة الثانية
- وزير العمل: «مهنى 2030» مشروع دولة لتدريب مليون
- مواطن سنوياً على مهن تحتاجها السوق داخلياً وخارجياً
- «شحاتة»: هدفنا تنمية مهارات الشباب وتقنين أوضاع المراكز الخاصة وتقديم مناهج تدريبية تتماشى مع المتغيرات والتحديات
- مباحثات «مصرية - يونانية» للتعاون فى ملفات الهجرة والتدريب من أجل التوظيف
- «جندى»: تفعيل مذكرة العمالة الموسمية مع «أثينا» للعمل فى قطاع الزراعة
- «البيئة»: 34 مليون دولار لمواجهة التغيرات فى الساحل الشمالى والدلتا
- «آمنة»: تقديم الدعم لتنفيذ منظومة إدارة المناطق الساحلية
- إزالة مخالفات بناء بالساحل الشمالى وبنى سويف الجديدة
- بدء التشغيل التجريبى بالركاب لمحطات مترو الخط الثالث من التوفيقية حتى جامعة القاهرة الأربعاء المقبل
الصفحة الثالثة
- الإعلام العبرى يشن هجوماً على مصر.. وخبراء: مصر تعمل فى صمت
- «معاريف»: مصر تضغط على إسرائيل لإلغاء «كامب ديفيد» بسبب العمليات فى رفح الفلسطينية.. وطارق فهمى: الإعلام العبرى يحاول لفت الأنظار عن إخفاقات الاحتلال ويجب الاشتباك معه
- «القاهرة» تباشر عمليات الوساطة والتهدئة بهدف الوصول إلى هدنة دون الدخول فى مهاترات إعلامية
- إسرائيل تواصل حرب الإبادة فى غزة.. وتركيز مكثف للغارات على رفح الفلسطينية
- سقوط عشرات الشهداء والمصابين.. ومستوطنون يحرقون مقر «أونروا» بالقدس.. ومدير المكتب والموظفون يطفئون الحريق بأنفسهم.. والاحتلال يتجاهل زيادة العنف
- قوات الاحتلال تمنع المصلين من الوصول إلى المسجد الأقصى لأداء صلاة الجمعة وتنكل بالمقدسيين عند باب الأسباط
- .. واستمرار الرفض الشعبى العالمى ضد العدوان الإسرائيلى
- الآلاف يرفعون العلم الفلسطينى بمدينة «مالمو» رفضاً لمشاركة مغنية إسرائيلية بمهرجان مسابقة الأغنية الأوروبية
- ومظاهرات طلابية فى جامعات «أكسفورد وكامبريدج وكوليدج لندن وبرمنجهام وليفربول ومانشستر وكولومبيا ونيويورك»
- «بايدن»: لن نزود تل أبيب بأسلحة لو اقتحمت رفح الفلسطينية.. و«واشنطن بوست»: البنتاجون أوقف أسلحة لجيش الاحتلال
- مقال رأي لـ بلال الدوي، بعنوان: «نظرية الدومينو» تهدد الشرق الأوسط
الصفحة الرابعة
- السرب.. العمل الفنى رفع شعار «كامل العدد» بجميع دور العرض وتصدّر الإيرادات
- «السقا»: كل عناصر العمل مبهرة وشجعتنى على الموافقة خاصة أن شخصية «على المصرى» تتميز بالقدرة على التعامل مع كل الجهات.. والمؤلف: كتابة السيناريو استغرقت شهوراً من البحث
- نقاد: يوثق ملحمة وطنية مهمة بأعلى التقنيات الفنية.. وأكد قدرة مصر على الثأر لأبنائها
- «الشناوى»: توقيت طرح العمل بالسينما جاء مناسباً.. و«ماجدة»: بطولة عسكرية نفخر بها.. و«سعد الدين»: «المتحدة» أسهمت فى توثيق البطولات
- مقال رأي لـ لينا مظلوم، بعنوان: السرب.. «البلد ليها صاحب»
الصفحة الخامسة
- مقال رأي لـ فريدة الشوباشي، بعنوان: فرحة ما تمت
- مقال رأي لـ ناصر عبدالرحمن، بعنوان: شجرة الصور.. الأحلام
- مقال رأي لـ محمد مغربي، بعنوان: ألغاز طوفان الأقصى
- مقال رأي لـ محمد مصطفى أبوشامة، بعنوان: ماذا نفعل لنصرة أهل غزة؟
الصفحة السادسة
- مقال رأي لـ رفعت رشاد، بعنوان: المراكز الثقافية للدول في الخارج
- مقال رأي لـ رحاب لؤي، بعنوان: مذكرات أم سامة «4» لا أنام
- مقال رأي لـ عبدالعزيز سلامة، بعنوان: غريبة بين أهلها
- مقال رأي لـ أشرف شرف، بعنوان: عصام الشماع.. الفيلسوف التائه
الصفحة السابعة
- مقال رأي لـ الأميرة رشا يسري، بعنوان: بارقة الأمل من أحرار العالم
- مقال رأي لـ محمد غالب، بعنوان: عن مسلات مصرية رأيتها في روما
- مقال رأي لـ الأب بطرس دانيال، بعنوان: الحب الأعظم
- مقال رأي لـ إنجي الطوخي، بعنوان: فلتسقط جروبات الماميز «1» وتحيا حرية الأمهات
الصفحة الثامنة
- أحمر وأصفر «ع السكين».. «المعرقة والطاووس والأسكاتا» تتنافس فى مزاد بطيخ
- لا للتدخين.. إياد نصار: السيجارة إكسسوار ضعيف للممثل
- مهندسة العرائس.. إبداعات «هند» من «الأميجرومى» على هوى الأطفال
- بخلاف الأيتام والمعاقين.. سيارات «الكفراوى» لخدمة مصابى فلسطين مجاناً
- «دويتو» سياحى.. أمريكى ووالدته يروجان لمصر: هنعيش فيها